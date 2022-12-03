通膨降溫 全球糧價探今年低點

聯合國糧農組織（FAO）2日公布，11月全球糧價降至1月來最低水準。（路透）

最新出爐的幾項數據，為通膨降溫論調再添新證。聯合國糧農組織（FAO）2日公布，11月全球糧價降至1月來最低水準；同日出爐的歐元區生產者物價以及南韓消費者物價，也出現冷卻跡象。不過美國聯準會 （Fed）官員仍堅持，緊縮貨幣以對抗通膨的任務尚未結束。

FAO的11月食品價格指數 月減0.1%，寫下1月來最低水準，也是連續第八個月下滑，烏克蘭穀物出口協議延長，糧食供應疑慮得以緩解，小麥和玉米價格隨之走跌，加上全球衰退疑慮也抑制糧食需求。

另外，歐元區10月生產者物價指數（PPI）與9月相比下滑2.9%，是2020年5月以來首見月比下滑；與去年10月相比上升30.8%，但年升幅小於9月的41.9%，也低於市場預期，主要是能源價格急降所致，與前月相比減少6.9%，與去年同期相比雖仍上漲，但升幅已從9月的108%急縮至65.8%。

南韓11月消費者物價指數（CPI）比去年同期上揚5.0%，但已是4月來最小增幅，也稍低於市場預期。

物價續降可能使部分家庭鬆一口氣，但大宗商品的價格變化效應若要擴及零售商品，仍需一些時間。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯1日表示，要抑制通膨必須進一步升息。聯準會負責監管的副主席巴爾也說，儘管聯準會本月可能放慢升息步伐，但收緊貨幣政策的工作尚未結束。

威廉斯接受Fox Business電視採訪時說：「我認為，關於聯邦資金利率 目標區間現在在哪裡，明年要到哪裡才能達到足夠的限制性，我們還有很長的路要走。我的觀點是，我們必須使聯邦資金利率高於通膨率，並且要足夠高於通膨率，才能從根本上給通膨帶來下行壓力。」

同日，巴爾在華盛頓美國企業研究院主辦的線上活動發表演講，隨後於問答環節說，貨幣政策利率「目前處於限制性範圍。我們正在研究：限制性是否足夠？我認為我們在這方面還有一些工作要做，任務尚未完成。