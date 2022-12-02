中封控效應 歐亞製造業景氣低迷

歐亞各國11月製造業採購經理人指數（PMI）普遍低於50榮估線，原因是全球需求減緩，以及中國嚴苛封控措施的衝擊擴大。

標普全球（S&P Global）最新出爐的調查顯示，由於中國持續祭出防疫措施，當地的製造業活動在上月萎縮，暗示第4季的就業疲弱和經濟成長疲軟。日本 和南韓 等仰賴出口的亞洲國家以及越南 等新興市場，上月的製造業活動也萎縮，凸顯全球需求疲弱和輸入成本持續飆高的衝擊。

至於歐元區11月製造業PMI的終值從10月的46.4升至47.1，代表製造業活動的低迷狀況有所緩解，可能不如最初擔心的那樣糟糕，但仍低於初值47.3，且仍在榮枯分水嶺50之下，代表景氣依舊萎縮。

亞洲各國的製造業都正在降低產能和減少人手，因為歐美國家的消費者可能進一步減少支出，導致營運前景更為黯淡。

標普全球市場情報經濟學家丹曼說，「市況不斷降溫，成本壓力持續加大、以及國內外需求疲弱，都造成製造業活動下滑。」

中國財新／標普全球製造業PMI在11月小升至49.4，雖略高於10月的49.2，但仍於50榮枯線，而且是連續第四個月低於這個水準。分析師認為，中國經濟第4季的下行風險與日俱增。

中國經濟吹寒風也影響了其他亞洲地區。越南上月PMI為47.4，從10月的50.6滑落，印尼的PMI上月則降至50.3。日本自分銀行11月製造業PMI為49，低於10月的50.7，為2020年11月以來首度下滑。南韓上月的製造業活動也已連續第五個月滑落。