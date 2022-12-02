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戶頭剩10萬 FTX創辦人認錯搞砸了

編譯林奇賢／綜合報導

加密幣交易所FTX創辦人班克曼-佛瑞德（SBF）在公司宣告破產後首度露面，他否認自己試圖詐欺，但坦承「搞砸了」，在掌管公司期間犯了很多錯。一度被封為「幣圈金童」的他透露，自己如今幾乎已一無所有，戶頭僅剩10萬美元，再加一張信用卡。但他仍未交代FTX的巨額資金究竟去了何處。

人正在巴哈馬的班克曼-佛瑞德，11月30日透過視訊參與紐約時報DealBook峰會。他在會上與紐時專欄作家索爾金對談時說：「我犯了很多錯。我願意付出任何代價重來一遍，我從來沒有試圖欺騙任何人。」「我原以為這會是個蓬勃發展的生意，我對11月發生的事情也感到震驚。」

他語帶懊悔表示，自己履行對監管機構、客戶和投資人的責任時「做得不好」。

FTX和姊妹公司Alameda Research倒閉引發的滾雪球效應，令外界對FTX充滿許多疑問，例如為何FTX最後會出現80億美元的財務漏洞，是否不當使用客戶資金。許多媒體報導指向FTX將客戶的資金借給Alameda，因而引發如此疑慮。

班克曼-佛瑞德表示，他「並沒有故意把資金混雜在一起」，又說兩家公司的關聯性比他們原本的預期「大更多」，且他沒有注意到這家交易所的保證金部位「太大了」。

他們也談到監管的問題，班克曼-佛瑞德覺得自己花太多時間和精力，以取得FTX的監管許可，聲稱自己耗費數百甚至數千小時與監管機構會面，以獲得FTX US提供期貨交易業務的批准，但這沒什麼用。

儘管班克曼-佛瑞德說，他不知道的事情實在太多，包含他未來會怎樣，但他似乎認為部分客戶，特別是FTX US的客戶，有可能把錢拿回來，然而，他也警告：「我沒辦法保證任何事情。」

班克曼-佛瑞德的身家先前一度高達260億美元，如今幾乎已悉數人間蒸發。

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