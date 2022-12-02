報告：全球實質薪資 首見下滑

國際勞工組織年度報告顯示，今年全球實質薪資呈現下滑現象。(歐新社資料照片)

國際勞工 組織（ILO）最新年度報告顯示，今年全球實質薪資下滑，是有比較紀錄可考以來首見，由此可見所謂薪資上漲壓力激升通膨的說法欠缺證據支持。

這個聯合國 機構11月30日發布「2022-2023全球薪資報告」，剖析通膨和新冠肺炎疫情 對薪資和購買力的影響。

報告顯示，2022上半年，以實質（扣除通膨）計算的全球平均月薪比去年同期降低0.9%，是ILO自15年前開始發布這項資料以來全球生活水準首次不增反減。

已開發國家因為通膨回升得早，實質薪資降幅也最大。ILO指出，在合計僱用全球約六成受薪員工的20國集團（G20）經濟體中，先進經濟體的實質薪資年減2.2%，G20新興經濟體的實質薪資成長減緩，但仍攀升0.8%，主要得力於中國大陸經濟展現韌性，巴西等其他大國則備受衝擊。

這份報告的領銜作者華茲奎-阿瓦瑞茲說，通膨仍居高不下，意味2022全年的全球實質薪資也可能下滑。她說：「勞工的（全球所得）占比日益下滑。」她提到，2022年的生產力（以每名勞工產出計算）成長不僅超越薪資成長，而且差距是1999年來最大。

ILO指出，在生產力增幅大於薪資漲幅的國家，政府可協助勞工減輕生活費暴增的壓力，特別是強制提高最低工資，無需擔心進一步推升通膨。

報告說：「許多國家似乎有提高工資的空間，而無引發工資-物價螺旋式上升之虞。」