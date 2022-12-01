半導體需求可望回溫 全球銀行業者看好台韓股市前景

銀行業者看好明年台韓股市可望回升。（美聯社）

全球銀行業者看多南韓和台灣的股市，看好半導體產業的復甦可望帶動當地股市上漲，並預期日本股市的表現將具有韌性，原因之一是弱勢日圓將助漲出口類股。

高盛 把韓股列為2023年的「反彈首選」，原因是韓元重貶導致其估值便宜，且在韓股上市的企業也將受惠於中國大陸的需求復甦，預計韓股明年以美元計價的報酬率達30%。

摩根士丹利也把韓股以及台股 列為投資 首選，原因是在需求回升之際，這兩個股市可望最先受惠。美國銀行、瑞士銀行、興業銀行，以及德意志銀行的財富管理公司DWS，也都看好韓股的表現。DWS的亞太投資長泰勒說：「半導體產業的需求應該會在明年第1季觸底，但市場總是會前預先上漲。」「我們認為韓股在8月和9月已超賣。」

法國興業銀行推薦投資人增持韓股和台股，並看空中國、印度和印尼股市。

全球銀行業者看多台股的原因，與看好韓股的原因類似。台灣股市同樣被超賣，且當地也有許多晶片製造商，但台海緊張情勢使部分投資人沒那麼看好台股，例如高盛基於地緣政治風險，對台股的評級為「減持」，美國銀行則評為「中立」。

日股同樣具備晶片類股，同時日圓疲弱可望嘉惠出口商，進而帶動日股上漲。