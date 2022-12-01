歐元區通膨下降 18個月首見

歐元區11月通膨率趨緩，強化物價已經觸頂以及ECB本月放緩升息步調的預期。（歐新社）

歐元區11月通膨率下降，為一年半來首度下滑，強化了物價已觸頂的預期，可能使歐洲央行 （ECB）在12月減緩升息 步調。

歐元區11月通膨率年增10%，比10月的年增率10.6%放緩，也遠低於市場預期的10.4%，原因是能源價格和服務成本的升勢趨緩，即便糧食價格加速成長。

ECB官員已強調，是否連三次升息3碼將取決於通膨數據，如今通膨趨緩，可能意味著再次升3碼的機率下降。決策者或將在11月30日的例行會議上研究這份報告，這是他們在12月15日政策會議前的最後一次會議。

雖然歐元區11月通膨率下滑，不過是單一月份的通膨趨緩，但物價壓力可望減弱的前景，讓ECB鬆了一口氣，在這之前的半年期間，通膨數據屢屢超出經濟學家的預期，令ECB受挫。歐元區的最新數據與美國10月通膨數據呈現的方向一致，美國通膨趨緩，強化聯準會官員考慮放緩升息步伐的觀點。

然而，歐元區通膨數據已連續兩個月保持在二位數，官員本周也試圖警告，外界有可能誤以為最糟糕的情況已過去。ECB總裁拉加德上月28日說，若物價已觸頂會令她感到意外。

ECB副總裁戴金多斯日前也提起所謂的負面震撼，他強調應該關注於通膨的實質進展。彭博資訊分析，他指的應為剔除糧食和能源價格的核心通膨指數 ，上月歐元區核心CPI則未出現變化，仍為5%。