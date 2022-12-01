我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

歐元區通膨下降 18個月首見

編譯陳律安／綜合報導
歐元區11月通膨率趨緩，強化物價已經觸頂以及ECB本月放緩升息步調的預期。（歐新社）
歐元區11月通膨率趨緩，強化物價已經觸頂以及ECB本月放緩升息步調的預期。（歐新社）

歐元區11月通膨率下降，為一年半來首度下滑，強化了物價已觸頂的預期，可能使歐洲央行（ECB）在12月減緩升息步調。

歐元區11月通膨率年增10%，比10月的年增率10.6%放緩，也遠低於市場預期的10.4%，原因是能源價格和服務成本的升勢趨緩，即便糧食價格加速成長。

ECB官員已強調，是否連三次升息3碼將取決於通膨數據，如今通膨趨緩，可能意味著再次升3碼的機率下降。決策者或將在11月30日的例行會議上研究這份報告，這是他們在12月15日政策會議前的最後一次會議。

雖然歐元區11月通膨率下滑，不過是單一月份的通膨趨緩，但物價壓力可望減弱的前景，讓ECB鬆了一口氣，在這之前的半年期間，通膨數據屢屢超出經濟學家的預期，令ECB受挫。歐元區的最新數據與美國10月通膨數據呈現的方向一致，美國通膨趨緩，強化聯準會官員考慮放緩升息步伐的觀點。

然而，歐元區通膨數據已連續兩個月保持在二位數，官員本周也試圖警告，外界有可能誤以為最糟糕的情況已過去。ECB總裁拉加德上月28日說，若物價已觸頂會令她感到意外。

ECB副總裁戴金多斯日前也提起所謂的負面震撼，他強調應該關注於通膨的實質進展。彭博資訊分析，他指的應為剔除糧食和能源價格的核心通膨指數，上月歐元區核心CPI則未出現變化，仍為5%。

升息 央行 指數

上一則

熱錢回流帶動 台幣攀逾兩月高點

下一則

轉型奏效 HPE獲利優於預期

延伸閱讀

歐元區本月通膨率「睽違一年半」首下滑 ECB可能放慢升息步調

歐元區本月通膨率「睽違一年半」首下滑 ECB可能放慢升息步調
Fed主席鮑爾轉鷹一周年 全球市場恍如隔世

Fed主席鮑爾轉鷹一周年 全球市場恍如隔世
Fed內部緊縮立場不再是鐵板一塊 官員持歧見陷分裂危機

Fed內部緊縮立場不再是鐵板一塊 官員持歧見陷分裂危機
台今年GDP大幅下修 明年保3無望

台今年GDP大幅下修 明年保3無望

熱門新聞

香港數位資產管理公司Amber Group共同創辦人庫蘭德23日猝死，年僅30歲。（取材自Amber Group官網）

市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

2022-11-28 02:11
圖為民眾黑五在梅西購物。(Getty Images)

富爸爸作者警告：全球經濟已成歷來最大泡沫

2022-11-26 15:43
南韓漁民忙著處理剛捕的魚。（Getty Images）

想錢多事少？來這些國家工作就對了

2022-11-25 06:52
美股收低，因中國長期實施新冠病毒限制措施導致的社會動盪給市場帶來壓力。美聯社

中國爆清零抗爭 道指跌近500點

2022-11-28 16:54
「股神」巴菲特（見圖）在感恩節前夕送出大禮，他將價值逾7.5億美元的波克夏股票分送給與他家族有關的四家基金會，以此方式對子女投入慈善活動表達謝意。（美聯社）

「向子女表達謝意」 股神巴菲特感恩節前夕大手筆捐獻

2022-11-27 04:53
身兼特斯拉和推特執行長的馬斯克30日推文呼籲聯準會（Fed）立刻降息，否則經濟嚴重衰退的機率可能大增。馬斯克認為衰退即將來臨，擔憂Fed降伏通膨的努力可能使情況變更糟。路透

馬斯克擔憂經濟衰退機率大增 呼籲Fed立刻做這件事

2022-11-30 09:32

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁
機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨

江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨