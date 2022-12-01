亞股11月漲幅 24年來最猛

亞洲股市11月寫下自1990年代以來最大的月線漲幅。(歐新社資料照片)

亞洲股市11月寫下自1990年代以來最大的月線漲幅，MSCI亞太指數 11月上漲14%，主因外資湧入新興市場，表現最佳的是菲律賓證交所指數、台灣加權指數、香港恆生指數。

彭博資訊報導，MSCI亞太指數11月締造1998年來最大單月漲幅，從香港到菲律賓的大盤指數在這段時間都至少創下十年來最大漲幅，例如恆生指數勁揚24%，創1998年以來最大單月漲幅，菲律賓大盤漲10%，改寫2010年來最佳單月表現。相形下，MSCI AC世界指數同期漲幅不到6%。

亞股掀起如此漲勢的原因是，愈來愈多跡象顯示中國準備鬆綁防疫清零政策，以及市場預期聯準會（Fed）將放慢升息步伐。

有些資產經理人認為，這僅是開始，他們認為亞股優於其他國家的表現，將持續至2023年，扭轉前幾個月落後的表現。

日興資產管理公司投資 組合經理蒙森（Peter Monson）受訪時說：「相對其他新興市場，我們在國家和企業層面的財務都強上許多，制定政策也更加審慎，在幾個關鍵國家也都有正向的結構改革。」

數據顯示，撇除中國，外資本月在新興亞洲淨買進126億美元的股票。其中將近一半的資金流入台灣，因外國投資人在美中緊張情勢降溫之際押注晶片股，包含「股神」巴菲特砸重金買進台積電 ADR。台積電11月大漲25.6%。

交易員也買回一些中國的金融資產，原因先是11月初出現中國政府計劃讓清零政策退場的傳言，後來則是當局採取的措施，展現鬆綁管制的意圖。一連串幫助房地產業的政策也有利股市。