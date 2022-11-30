俄羅斯猛轟烏克蘭電網之際 星鏈終端機與月費都要漲價

金融時報報導，SpaceX旗下衛星網路服務「星鏈」近日將烏克蘭的終端機標價調高到700美元、幾乎增加了一倍，每月訂閱費也即將重新往上調。資料照片。（路透）

金融時報報導，就在烏克蘭 因俄羅斯攻擊電網而導致行動網路開始出問題及星鏈（Starlink）終端機需求增長之際，SpaceX 旗下衛星網路服務不只將烏國通訊裝置的標價調高到幾乎增加一倍，就連每月訂閱費也即將重新往上調。

根據報導、烏國國內用戶推文與分享的過去價格資料截圖，由世界首富馬斯克 持有的SpaceX公司所製造的星鏈終端機今年上半年在烏克蘭定價約385美元，目前價格為500美元，而新用戶的價格將漲至700美元。

此外，星鏈每月訂閱的消費者成本近來也起伏不定。8月24日的烏克蘭獨立日時，月費從約100美元降至60美元以「反映當地市場環境」，但現在將漲至75美元，新月費將於12月29日生效。通知函還告知，如果用戶不願意繼續服務，隨時可以取消。

馬斯克沒有立即回應置評請求，報導另指許多烏克蘭人自鄰國波蘭購得星鏈以避免國內郵件投遞出問題，導致當地的星鏈價格也出現飛漲，但在斯洛伐克跟大多數歐洲其他國家的價格則維持不變。

報導也指出，烏克蘭政府混用了來自不同捐助者的星鏈裝置，包括SpaceX公司、波蘭政府、北約盟邦跟支持者眾包，目前尚不清楚烏克蘭政府的價格是否同樣發生變化。

有知情人士透露，在SpaceX與美國國防部正在進行的單獨談判中，曾近至10月要求華府為每台用於烏克蘭的終端機支付一個月4500美元。五角大廈發言人表示，該部一直就星鏈跟SpaceX公司聯繫，但婉拒詳細交代討論內容。