我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾權傾一時 江澤民病逝享耆壽96歲 政治生涯一次看

私募基金阿波羅聯合創辦人 遭控「淫魔」豪宅性侵女子

俄羅斯猛轟烏克蘭電網之際 星鏈終端機與月費都要漲價

編譯周辰陽／即時報導
金融時報報導，SpaceX旗下衛星網路服務「星鏈」近日將烏克蘭的終端機標價調高到700美元、幾乎增加了一倍，每月訂閱費也即將重新往上調。資料照片。（路透）
金融時報報導，SpaceX旗下衛星網路服務「星鏈」近日將烏克蘭的終端機標價調高到700美元、幾乎增加了一倍，每月訂閱費也即將重新往上調。資料照片。（路透）

金融時報報導，就在烏克蘭因俄羅斯攻擊電網而導致行動網路開始出問題及星鏈（Starlink）終端機需求增長之際，SpaceX旗下衛星網路服務不只將烏國通訊裝置的標價調高到幾乎增加一倍，就連每月訂閱費也即將重新往上調。

根據報導、烏國國內用戶推文與分享的過去價格資料截圖，由世界首富馬斯克持有的SpaceX公司所製造的星鏈終端機今年上半年在烏克蘭定價約385美元，目前價格為500美元，而新用戶的價格將漲至700美元。

此外，星鏈每月訂閱的消費者成本近來也起伏不定。8月24日的烏克蘭獨立日時，月費從約100美元降至60美元以「反映當地市場環境」，但現在將漲至75美元，新月費將於12月29日生效。通知函還告知，如果用戶不願意繼續服務，隨時可以取消。

馬斯克沒有立即回應置評請求，報導另指許多烏克蘭人自鄰國波蘭購得星鏈以避免國內郵件投遞出問題，導致當地的星鏈價格也出現飛漲，但在斯洛伐克跟大多數歐洲其他國家的價格則維持不變。

報導也指出，烏克蘭政府混用了來自不同捐助者的星鏈裝置，包括SpaceX公司、波蘭政府、北約盟邦跟支持者眾包，目前尚不清楚烏克蘭政府的價格是否同樣發生變化。

有知情人士透露，在SpaceX與美國國防部正在進行的單獨談判中，曾近至10月要求華府為每台用於烏克蘭的終端機支付一個月4500美元。五角大廈發言人表示，該部一直就星鏈跟SpaceX公司聯繫，但婉拒詳細交代討論內容。

烏克蘭 SpaceX 馬斯克

上一則

外資抄底 人民幣上演反彈秀 離岸一度升破7.16元

延伸閱讀

推特停審新冠假消息 專家憂心：影響防疫

推特停審新冠假消息 專家憂心：影響防疫
蘋果威脅下架推特？ 馬斯克嗆聲 不滿App Store抽成30%

蘋果威脅下架推特？ 馬斯克嗆聲 不滿App Store抽成30%
庫克華府拜會重量級議員 共和黨掌權前搞好關係

庫克華府拜會重量級議員 共和黨掌權前搞好關係
馬斯克說蘋果威脅下架推特 質問庫克為何停止投放廣告

馬斯克說蘋果威脅下架推特 質問庫克為何停止投放廣告

熱門新聞

香港數位資產管理公司Amber Group共同創辦人庫蘭德23日猝死，年僅30歲。（取材自Amber Group官網）

市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

2022-11-28 02:11
圖為民眾黑五在梅西購物。(Getty Images)

富爸爸作者警告：全球經濟已成歷來最大泡沫

2022-11-26 15:43
南韓漁民忙著處理剛捕的魚。（Getty Images）

想錢多事少？來這些國家工作就對了

2022-11-25 06:52
美股收低，因中國長期實施新冠病毒限制措施導致的社會動盪給市場帶來壓力。美聯社

中國爆清零抗爭 道指跌近500點

2022-11-28 16:54
「股神」巴菲特（見圖）在感恩節前夕送出大禮，他將價值逾7.5億美元的波克夏股票分送給與他家族有關的四家基金會，以此方式對子女投入慈善活動表達謝意。（美聯社）

「向子女表達謝意」 股神巴菲特感恩節前夕大手筆捐獻

2022-11-27 04:53
未來幾個月Fed還可能再升息約1個百分點。(Getty Images)

美國公債市場正在凝聚「大衰退行情」動能

2022-11-27 11:38

超人氣

更多 >
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%
這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳
世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌