加密幣噩耗 又有業者陣亡

幣圈再傳利空，繼加密貨幣交易所FTX之後，BlockFi聲請破產保護。（路透）

幣圈近來噩耗連連，繼加密貨幣 交易所FTX崩塌後，又有數家公司陣亡，包括加密貨幣放款業者BlockFi、日本社群媒體LINE支持的加密貨幣交易平台Bitfront，以及香港加密貨幣交易所AAX。

BlockFi 28日聲明表示，已根據破產 法第11章在紐澤西州聲請破產保護，將「專注於收回交易對手積欠的債務，包括FTX和關係企業」。

BlockFi的資產和負債分別都在10億至100億美元之間，目前公司擁有約2.57億美元現金，正啟動一項「內部計畫以大幅降低包括勞動成本在內的費用」。

FTX US是BlockFi的無擔保債權人之一，提供貸款總計2.75億美元，最大的無擔保債權人Ankura Trust Company積欠大約7.29億美元。

比特幣和其他數位數位資產貶值，加上FTX、BlockFi和其他幾家大型加密貨幣公司倒閉，使多位風險投資 家蒙受數億美元的損失，包括紅杉資本和淡馬錫在內的投資人都註銷了他們對FTX的九位數投資。

根據法律事務所Wilk Auslander破產部門合夥人Eric Snyder，BlockFi的破產和FTX有相似之處。他表示，許多重要債權人的名字均未透露，這在破產聲請當中並不尋常。Snyder說，需要一段時間才能決定兩件破產案積欠債權人的總金額。

除了BlockFi，加密貨幣交易平台Bitfront及香港加密貨幣交易所AAX均傳出倒閉消息。

Bitfront發布聲明表示，「我們遺憾地決定關閉Bitfront，以繼續壯大LINE的區塊鏈生態系和LINK代幣經濟」。但LINE強調，關閉Bitfront和最近「特定交易所被指控有不當行為」的問題無關。

Bitfront 28日起已停止新用戶註冊和信用卡支付，明年3月31日停止所有提領操作，客戶須在期限前提領所有資產。

該公司也澄清，12月5~11日之間的存款利息，將在今年12月13日支付。

香港加密貨幣交易所AAX則傳出合夥人「捲款潛逃」消息，公司形同倒閉，導致投資人血本無歸。