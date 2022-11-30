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成本減輕 IKEA醞釀進一步降價

編譯劉忠勇、洪啟原／綜合報導

家具品牌宜家家居（IKEA）控股公司Ingka集團正計畫進一步降價，以反映部分進貨成本減輕，一反去年因通膨高漲所實施的漲價趨勢。

這個全球最大家具零售商在8月底止的會計年度內漲價，以反映上漲的原物料成本以及供應鏈的干擾。但隨庫存增加，供應鏈復原，本年度又可以再度降價。

Ingka集團零售事業負責人翁庫（Tolga Oncu）前往印度途中接受路透訪問，他說：「我們對持續著重在能降價時降價感到樂觀。我對接下來相當樂觀。」

他表示，金屬和海運在內的部分投入成本降低，讓他們可以繼續降價。他說，營運上有爭取效益的機會，讓IKEA可以保持獲利，而降價也能吸引更多精打細算的消費者。

擁有IKEA品牌的Inter IKEA集團表示，投入價格已開始穩定，而部分熱銷商品推出促銷活動和降價，將是吸引手頭拮据消費者的關鍵。高通膨已迫使全球消費者勒緊褲帶，此時各國央行積極升息引發外界擔心全球經濟陷入衰退和削弱需求。

翁庫說：「我認為我們的經商模式確實聚焦於降低價格和推出更超值的商品，且這個策略已在此時取得成功。」

IKEA在2018年進入印度市場，目前在郊區設有三座傳統的大型零售門市，並在靠近市中心處設立兩座規模較小的零售店。印度是IKEA迅速成長的市場之一，IKEA計劃在此投資更多零售門市和購物中心，並計劃在印度南部城市清奈、西部城市浦那及首都新德里附近開設更多門市。

印度 供應鏈 投資

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