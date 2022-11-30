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點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

因應罷工 科技業改卡車運晶片

編譯簡國帆／綜合報導

隨著美國鐵路勞工最快可能下周發動罷工，DHL全球貨運物流（DHL Global Forwarding）向CNBC表示，供應關鍵半導體晶片的科技公司已開始改為由卡車送貨，以避免任何其他企業為了因應鐵路罷工，也改用卡車送貨，導致卡車供不應求。

DHL全球貨運物流美洲海運部門主管艾里布蘭德說，加州科技公司紛紛改以卡車運送晶片，而現在美國西岸的卡車運能已高於9月鐵路員工首度威脅罷工之時，因為停靠美國西岸港口的貨櫃船減少。「現在有更多卡車和貨櫃聯結車，但不代表卡車數量足以運送所有鐵路貨物」。

美國鐵路勞資爭議原本可能在9月引發罷工，最終達成臨時協議。

資方提議，從2020~2024年加薪24%，允許除了現有的假期和帶薪假，還能額外放一次性的帶薪休假。在12個工會中，有八個已經批准，四個拒絕，癥結點在工時安排與帶薪病假。

勞資雙方要在12月9日前化解糾紛，若未達協議，勞工可能發動罷工，資方也可能禁止勞工上班，除非國會介入。

但根據聯邦安全措施，鐵路業者會在罷工日之前七天，就開始準備勞工的罷工措施，例如優先運送攸關安全的化學物質與危險物質，因為業者在罷工的96小時前不得運輸化學物質，可能導致其他貨品運送延誤。

面對超過11.5萬名鐵路勞工最快可能下周發動罷工，美國總統拜登28日呼籲國會介入。根據美國鐵路勞工法，國會能要求勞資雙方接受工會已經投票拒絕的協議，也能下令繼續協商、延後罷工日期一段時間，或把爭議送往外部仲裁者。

總統拜登敦促國會不要修改協議條件，主張現在已經沒多少時間重新協商，「鐵路關閉將摧毀經濟，少了鐵路貨運，許多產業將停擺」。

罷工 勞工 拜登

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