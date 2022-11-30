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聯國示警 明年全球航運動能減弱

編譯葉亭均／綜合報導
聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）表示，由於經濟動盪、俄烏戰爭與疫情的影響削弱貿易前景，明年全球航運活動的動能預料減弱。（歐新社）
聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）表示，由於經濟動盪、俄烏戰爭與疫情的影響削弱貿易前景，明年全球航運活動的動能預料減弱。（歐新社）

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）29日表示，由於經濟動盪、俄烏戰爭與疫情的影響削弱貿易前景，明年全球航運活動的動能預料減弱。世界貿易組織（WTO）的全球貨物貿易指標則顯示，全球貿易成長放緩形勢可能持續到2023年。

全球大型投資銀行預期，在經過俄烏戰爭和通膨飆升攪局的一年後，全球經濟成長將在2023年進一步放緩，連帶影響航運，儘管油輪船運費率可能維持高點。全球80%以上的貿易都仰賴航運。

UNCTAD在「2022年海運回顧」報告中表示，預期全球今年海運貿易成長率將放緩至1.4%，2023年維持在這一水準。另外，UNCTAD預期2023年至2027年平均每年成長率為2.1%，較先前30年平均3.3%的成長率減緩。報告指出，「烏克蘭戰爭、疫情持續蔓延、供應鏈仍然吃緊、中國大陸經濟降溫和新冠清零政策，以及通膨和生活成本壓力，都使得海運和物流的復甦面臨風險」。

UNCTAD表示，「物流壅塞將隨著供需面重新平衡而獲得解決」，但同時指出，港口和腹地運輸的罷工風險已經增加。

UNCTAD呼籲對海運供應鏈進行投資，讓港口、船隊與腹地連結能更加做好準備，以因應未來全球危機、氣候變遷與低碳能源轉型。

在此同時，WTO表示，出口下滑、企業信心弱化都對跨國商務前景造成壓力。WTO在28日公布的全球貨物貿易指標降至96.2，低於8月時發布的100，反映對貿易產品的需求降溫，也暗示今年最後幾個月和明年初的貿易成長將放慢。

WTO說，世界商品貿易量成長在今年第2季持續放緩，年增4.7%，比第1季的4.8%降低0.1個百分點。根據WTO的最新預測，今年下半年全球貿易將進一步減慢，平均比去年同期增加約2.4%，明年仍將受抑制，主因是俄烏戰爭、高能源價格、主要經濟體緊縮貨幣政策等幾個震撼。

這個跨國機構表示，貨物貿易指標放緩，也符合WTO在10月5日所做的貿易預測。當時WTO預估，今年商品貿易量將成長3.5%，明年增長1%。若WTO的預測為真，今年下半年的全球貿易平均比去年同期成長約2.4%。WTO表示，出口訂單、航空貨運和電子零組件指數均走低，而美國汽車產品銷售走強。

WTO 疫情 投資

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