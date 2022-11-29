WTO：全球貿易成長將放緩到明年

WTO表示，全球貿易成長可能放緩到2023年。（路透）

世界貿易組織（WTO ）表示，出口下滑、企業信心弱化都對跨國商務前景造成壓力，全球貿易成長可能放緩到2023年。

WTO在28日發布每季更新的全球貨物貿易指標顯示，該指標降至96.2，低於8月時發布的100，低於該指標的基本預設值，反映對貿易產品的需求降溫，也暗示今年最後幾個月和明年初的貿易成長將放慢。WTO表示，在新冠疫情 前，該指標上一次跌入低於100的「紅色區域」，是2015年8月的新興市場 放緩期間。

WTO說，世界商品貿易量成長在今年第2季持續放緩，年增4.7%，比第1季的4.8%降低0.1個百分點。根據WTO的最新預測，今年下半年全球貿易將進一步減慢，平均比去年同期增加約2.4%，明年仍將受抑制，主因是俄烏戰爭、高能源價格、主要經濟體緊縮貨幣政策等幾個震撼。

這個跨國機構表示，貨物貿易指標放緩，也符合WTO在10月5日所做的貿易預測。當時WTO預估，今年商品貿易量將成長3.5%，明年增長1%。若WTO的預測為真，今年下半年的全球貿易平均比去年同期成長約2.4%。

WTO表示，出口訂單、航空貨運和電子零組件指數均走低，而美國汽車產品銷售走強。