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伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

亞洲增供市場 燃料地位提升

編譯季晶晶／綜合報導

西方國家近年大幅削減煉油能力，亞洲和中東則持續擴張，在俄烏戰爭的影響下，亞洲和中東成為柴油和汽油等燃油主要供應國的地位已更形鞏固。

歐美各國想斬斷對俄羅斯石油產品的依賴，但國內供應出現短缺，中國和科威特等地的大型煉油廠因此增加了供應市場的機會。

根據FGE數據，過去三年，美歐等西方市場每天淨關閉249萬桶煉油產能，中東和亞洲則增加250萬桶。這個差距料將擴大。Rystad Energy估計，未來三年，每天將新增800萬桶煉油產能，亞洲最多，歐洲最少。

全球煉油業的巨變在疫情期間加速，那時全球進行防疫封鎖，石油需求大減，老舊煉油廠關閉。此後，中國興建更大更先進的煉油廠以滿足國內石油需求，美歐則專注擺脫化石燃料。

俄烏戰爭以及西方隨後制裁俄羅斯燃料供應，使得西方國家逐漸感受到煉油廠減少的壓力。

Wood Mackenzie預估，西北歐的柴油庫存正在減少，明年春季初會降至最低水準，因歐盟想在2月切斷俄羅斯燃料的海運進口。與此同時，美東日益嚴重的柴油和汽油短缺促使美國總統拜登考慮，授權石油公司在國內儲存更多燃料，夏季駕駛高峰期的汽油緊縮可能進一步惡化。

石油 俄羅斯 拜登

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