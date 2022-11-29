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金融時報:全球通膨恐已觸頂

記者尹慧中／綜合報導
近來出爐的關鍵數據普遍顯示，全球通膨壓力可能已經見頂。（路透）
近來出爐的關鍵數據普遍顯示，全球通膨壓力可能已經見頂。（路透）

美國半導體產業協會（SIA）與市調機構顧能（Gartner）保守看半導體業後市。SIA直言標廠產能利用率正處於下滑階段，以8吋廠受創最大，本季產能利用率恐降至85%以下，估需求要到明年下半年才會反彈；顧能則下調明年全球半導體營收預估至5960億美元，年減3.6%，終止連年成長態勢。

SIA是全球最重要的半導體組織之一，顧能則是知名市調單位，兩大機構同步釋出保守訊息，透露半導體市況短線不樂觀。

SIA發布長達32頁的最新2022年美國半導體產業現狀報告書，強調2022年對產業而言，是非常成功且重要的一年，因為相較過往，半導體對世界有更大的影響，但也繼續面臨重大挑戰。

隨著疫情帶來的晶片缺貨潮與漲價紅利退散，SIA指出，晶片短缺問題在2022年逐步緩解，今年下半年全球半導體銷售增長大幅放緩，業界產能利用率下滑。SIA並引用顧能報告分析，8吋晶圓廠受創相對大，本季產能利用率恐降至85%以下。

SIA的觀點與業界看法相近。此前，台灣專業8吋晶圓代工廠世界先進已預告，客戶需求放緩導致該公司產能利用率驟降，產品平均單價（ASP）面臨下滑壓力，預期庫存調整恐持續二至四季，並二度下修今年資本支出至約210億元，明年資本支出也會持續減少。

顧能最新報告則指出，今年全球半導體營收將達6180億美元，年增4%，但受全球經濟快速惡化及消費者需求疲軟影響，恐對2023年半導體市場產生負面影響，預估明年全球半導體營收將失守6000億美元整數大關，降至5960億美元，年減3.6%，低於原先預估的6230億美元。

營收 晶片 疫情

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