特斯拉擬大改款Model 3

Model 3上市5年，特斯拉將進行改款。（路透）

知情人士透露，特斯拉 正在開發Model 3大改款，以降低生產成本並提升這款上市5年的電動轎車吸引力。路透引述不願透露姓名的人士報導，代號為「Highland」的重新設計重點之一，是減少Model 3內部零件數量和複雜度，同時專注於特斯拉買家看重的功能，包括顯示螢幕。

特斯拉正面臨來自中國比亞迪、南韓現代等車型以及其他主要汽車 製造商的激烈競爭。

兩名知情人士表示，這款電池動力轎車的改款可能還包括對Model 3的外觀和動力總成性能進行一些改動，將在特斯拉上海廠和該公司的加州 弗里蒙特廠進行生產。特斯拉上海超級工廠將在2023年第3季起投產新版Model 3。

目前尚不清楚弗里蒙特廠何時開始生產，也不清楚特斯拉在與供應商合作時經過重新設計將會節省多少成本。Model 3的改款是比照去年發布的高階房車Model S的改款。其重新設計重點包括新增一款飛機式方向盤來代替傳統方向盤，並移除了按鈕和傳統的通風口；其極簡主義內飾的核心是一個17英寸的電子顯示螢幕。

Model 3是特斯拉最平價的電動車，在美國起價不到4.7萬元，一直是這家汽車製造商的暢銷產品，但正在被Model Y跨界車超越。由於特斯拉只有4款量產車型，與老牌汽車製造商相比，特斯拉產品線任何部分的改款都具有極其重要的意義。

跟踪市場趨勢和生產的AutoPacific Group總裁金姆(Ed Kim)表示，由於特斯拉經由軟體更新電池性能、訊息和娛樂選項，目前的Model 3已與2017年首次上市的版本大有不同，即使它看起來仍然一樣。