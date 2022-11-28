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這項因素來攪局 馬斯克與南韓可能並非天作之合

編譯陳律安／綜合外電
特斯拉投資南韓的意願，可能受限於當地強勢的工會文化。（路透）
特斯拉投資南韓的意願，可能受限於當地強勢的工會文化。（路透）

億萬富豪馬斯克上周與南韓總統尹錫悅舉行視訊會議，據總統辦公室會後公布的細節，馬斯克把南韓列為投資首選，然而彭博資訊分析，馬斯克「錢」進南韓的前景，可能沒有想像中順遂，因為南韓的工會相當強勢。

HI投資＆證券公司分析師高泰奉（音譯）說，特斯拉可能在南韓設廠，畢竟特斯拉已大量採用南韓零件，當地也有完整的電動車供應鏈。

此外，南韓民眾也相當喜愛特斯拉的電動車，散戶也爭相買進特斯拉的股票。南韓也相當切合馬斯克「嚴苛」的工作文化，是工作最辛勤的國家之一，在經濟合作發展組織（OECD）中，南韓民眾的工時比美國、和其他亞洲成員國還長，居家上班也不盛行。

然而，馬斯克在南韓可能面臨困境。南韓除了面臨北韓的軍事威脅，當地高度工會化的勞工頻頻發動罷工，也凸顯當地嚴格的勞動法規。目前南韓的卡車司機正發動大罷工，使港口和工廠大亂，進而阻礙出口。

馬斯克向來反對工會，他大力抨擊美國聯合汽車工會（UAW），美國國家勞動關係委員會（NRLB）去年也裁定特斯拉不斷違反美國勞動法規。

南韓國民大學教授崔武哲（音譯）說，南韓以舉世數一數二強勢的工會聞名，「我認為特斯拉在南韓新建一座超級工廠的機率是零」。

南韓 特斯拉 馬斯克

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