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曼聯求售 帶動股價一周飆62%

編譯易起宇／綜合報導
曼聯球隊傳出可能出售的消息，牽動股價。(歐新社)
曼聯球隊傳出可能出售的消息，牽動股價。(歐新社)

英國豪門足球隊曼聯（Manchester United）的投資人，上周顯然度過了令人難忘的一周。從知名球星羅納度（C羅）宣布離隊到球隊可能出售的消息，都牽動這家在美上市英國運動公司的股價。曼聯過去一周躍漲61.5%，市值也突破30億美元大關，增至約35億美元。

彭博資訊報導，沙烏地阿拉伯體育部長阿爾費薩爾親王受訪時表示，將支持民間部門競標收購曼聯，曼聯股價25日聞訊連續第三個交易日大漲，終場收在21.21美元，是2019年來最高；一周來漲幅更達61.5%，寫下歷來最佳單周紀錄。

曼聯上周稍早聲明表示，董事會正在為球隊探求戰略性選項，包括新的投資或出售球隊，以提升成長。英國媒體每日星報25日則引述不明來源報導，蘋果公司有意以58億英鎊（70億美元）價碼收購曼聯。每日郵報上周稍早也點名，臉書母公司Meta和亞馬遜等網路大咖可能是符合資格的競標者，有些國家也可能對這支球隊很有興趣。

在此之前，曼聯股價已低迷多年，若是在2012年8月以掛牌價14美元買進曼聯股票，大約還會虧損6%。即使經歷過去一周的大漲，曼聯股價也僅約比十年前的掛牌價漲約52%，表現遠不如美國和歐洲股市大盤。

前高盛集團首席經濟學家歐尼爾表示，鑒於目前已知的一切，包括重建球隊所需的資金，無法理解曼聯市值為何高於30億美元，無論曼聯現在市值多少，「都已過高」。

股價 英國 投資

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