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貨櫃遠洋線運價 跌回起漲點

記者黃淑惠／台北報導

全球貨櫃輪遠東-美西、遠東-歐洲的運價跌回2020年的起漲點。根據昨（25）日出爐最新一期SCFI貨櫃運價指數下跌76.94點至1229.9點，跌幅較前一周的9.45%縮小為5.89%，連續23周下滑，貨櫃運價指數跌幅收斂。

歐洲線上周出現跳水走勢一周重挫20%，另業界感到不勝唏噓自6月以來貨櫃運價出現雪崩走勢，短短六個月遠東-歐洲的運價跌回2020年10月的起漲點；遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）只剩1100美元，較前一周下跌72美元，跌6.14%。

四大航線當中，遠東到美西線率先崩跌，11月開始跌幅已經縮小，每FEU（40呎櫃）達1496美元，較前一周下跌63美元，跌幅4.04%，這樣的運價也是寫下2020年5月來的新低價。

四大主力航線當中，

令業界感到慶幸，遠東到美東線及遠東到地中海運價相對有支撐，遠東到美東每FEU（40呎櫃）達3687美元，較前一周下跌190美元，跌幅4.9%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達1842美元，較前一周下跌125美元，跌幅6.35%。

代表貨櫃輪景氣的SCFI指數，在疫情前2018-2019年期間，SCFI指數大致在800-1,100點間波動，2020年起受到疫情影響，缺工、塞港造成全球物流不順暢，SCFI指數在2022年第1季達到歷史高點的5109點。

運價跌跌不休，尤其時序已進入11月下旬還不見運價觸底反彈，業界期待年底購物季到來恐落空，近期的運量也代表著企業與零售商補庫存力道仍舊不足，隨著11月運價未能止跌，市場悲觀氣氛更濃厚，必須等到全球通膨的壓力減緩，商品的需求才會逐漸出籠。

指數 疫情 航線

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