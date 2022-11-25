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南韓升息1碼 緊縮步調放緩

編譯葉亭均、王巧文／綜合報導

南韓央行24日宣布升息1碼，恢復到一般的政策緊縮步調，但央行總裁不忘強調還不到討論降息的時候，反映南韓央行繼續控制通膨之際，尋求盡量降低對信用市場和經濟造成的壓力。

南韓央行將7天附買回利率提高1碼至3.25%，攀抵11年高點，符合市場預期。央行在7月與10月的政策會議上接連升息2碼，希望藉此跟上美國聯準會（Fed）的升息步調，並且限縮韓元貶值幅度。

這次回歸較小幅度的升息，反映決策者擔心一家由地方政府出資的地產開發商所引發的信用風波。南韓央行也憂慮出口下滑之際，如果繼續進一步大幅升息，可能會過度抑制經濟成長。

Fed已暗示接下來可能放慢升息步調，這讓南韓央行有喘息空間。韓元近幾周轉強，脫離先前觸及的13年谷底。

南韓10月通膨率較去年同期攀升5.7%，仍高於央行目標值2%，因此通膨問題依然是南韓央行關注的焦點。決策官員預期消費者物價成長率維持在5%區間一段時間，但不認為會再大幅升高。展望未來，南韓央行維持今年經濟成長2.6%的預測不變，但下修明年經濟成長預估，從8月預測的擴張2.1%調降至成長1.7%，原因包括全球經濟放緩和升息的影響。DB Financial Investment固定收益和外匯交易策略師洪克利說：「隨時間推移，升息將愈來愈困難，因此南韓央行很可能會在明年第1季某個時刻進行最後一次升息。」「債券殖利率此後應會穩定下來，但由於本地出口尚未恢復，韓元可能停在當前水準。」

央行 升息 南韓

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