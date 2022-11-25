亞馬遜 傳擬每年10億拍電影

知情人士透露，亞馬遜 （Amazon）計劃每年斥資逾10億美元投入製作電影 ，目標一年至少發行12部院線片。若真達成目標，其發行量則幾乎與派拉蒙等製片大廠不相上下。

彭博資訊報導，知情人士說，亞馬遜目標每年製作12至15部在戲院發行的電影，但該策略仍可能有所調整。亞馬遜明年將發行幾部院線電影，並隨時間提高產量。若達到目標，其發行電影數量便和好萊塢製片大廠不相上下。

與傳統電影製片廠相比，影視串流服務商旗下多數原創電影，向來會避開戲院，或縮短發行時間、減少放映廳次，對戲院業者相當不利。尤其是Netflix 每周為在家觀看者上映超過一部新片，讓連鎖戲院的生意惡化。

相較之下，亞馬遜對戲院的開放程度更高，但尚未在原創電影上投入那麼多資金。Netflix每年發行近100部電影，亞馬遜僅發行幾十部，很多都是非英語電影。

儘管亞馬遜正處於縮減成本的模式，但以85億美元收購米高梅電影公司（MGM）之後，該公司正擴大投資原創電影。亞馬遜創辦人貝佐斯也推動旗下工作室開發和發行更多商業影視作品，包含近期的「魔戒：力量之戒」、「終極名單」等電視劇集。

無論計畫何時開始進行，戲院勢必都歡迎亞馬遜的新電影。礙於疫情，美電影票房收入比2019年減少超過33%；許多大型製片業者都開始在線上發行原創電影。