全球經濟展望 沒預期糟糕

全球經濟雖然持續惡化，但最近一些硬數據與軟指標卻顯示，情況並沒有像一些經濟學者之前所預測的那樣糟糕。（路透）

2022年終將至，全球經濟雖持續惡化，但最近一些硬數據與軟指標卻顯示，情況並沒有像一些經濟學者之前所預測的那樣糟糕，也使明年經濟不致嚴重滑坡的可能性升高。

華爾街 日報報導，美國及歐洲23日公布的企業調查顯示，面對通膨與利率雙升，產出水準仍持續下降，但對明年展望卻相當分歧，而一些數據也顯示某些部門仍展現韌性。

標普全球集團表示，11月美國製造業與服務業採購經理人指數 （PMI）為46.3，比10月的48.2進一步下跌，是2009年以來經濟萎縮最嚴重者。但好消息是企業11月的通膨壓力減輕，原料與運費下降。

美國勞動市場緊俏，且家庭財務堅強，支持消費支出；10月零售銷售堅實，將使美國第4季維持成長；明年展望主要看聯準會（Fed）藉由升息以壓低通膨的效果而定。

歐洲方面，歐元區11月PMI雖從47.3小升到47.8，但仍顯示經濟活動下降。俄羅斯威脅下周將進一步對歐洲減供天然氣 ，使歐洲經濟未來數月將面臨最強逆風。

不過歐洲受能源危機的打擊並不如預期嚴重，許多家庭及企業都減少能源消費量，政府也擴大財政支出以支持家庭及企業，降低能源及食品價格上漲的衝擊。由於10月氣候溫和，且多國天然氣庫存充裕，使工廠不致面臨能源配給壓力，也使歐洲可能不致發生最嚴重的困境。24日出爐的11月德國Ifo企業信心指數，連續第二個月回升，且優於市場預期。

至於中國明年經濟能否反彈的關鍵，在於是否會放鬆「清零」政策。但近日疫情再度升高，因此今冬政策解封並不容易。彼得森國際經濟研究所總裁鮑森表示，「全世界75%以上的經濟體其實都表現不錯」；美國與歐盟「可能經歷相對短暫的輕度衰退，最快可能於明年第4季就能恢復成長」。