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幣圈將迎新救世主？幣安趙長鵬要設10億美元基金

編譯王巧文／綜合外電
幣安（Binance）執行長趙長鵬表示，正致力設立約10億美元的產業復甦基金，準備收購數位的不良資產。（路透）
幣安（Binance）執行長趙長鵬表示，正致力設立約10億美元的產業復甦基金，準備收購數位的不良資產。（路透）

加密幣交易所FTX突然破產釀成幣圈風暴之際，幣安（Binance）執行長趙長鵬表示，正致力設立約10億美元的產業復甦基金，用以收購不良數位資產。

趙長鵬24日接受彭博電視採訪時說：「如果這些資金還不夠，我們可以配置更多。」趙長鵬上周表示，幣安計劃設立一項產業復甦基金，用於幫助業界面臨流動性緊縮的重要對象。他說，此舉目的是抑制FTX垮台引發的骨牌效應，反映幣安試圖擔當幣圈救火隊長一職。

趙長鵬近來成了幣圈的關鍵人物，他先前透過推文表達對班克曼-佛瑞德（SBF）旗下FTX、交易公司阿拉美達研究（Alameda Research）公司健康度的擔憂，促使兩家公司加速崩塌。

隨著FTX在一團混亂中步入聲請破產保護程序，幣安鞏固了其作為全球最大加密貨幣交易所的地位。

趙長鵬在採訪中表示，幣安已與幣圈許多人士討論此事，有關該基金的部落格文章也即將上架。他說：「我們採取的是一種寬鬆的方式，不同的產業參與者將可按照個人意願做出貢獻。」

根據彭博億萬富豪指數，今年幣圈大震盪已導致趙長鵬身家縮水800億美元，但其淨資產仍遠高於其他幣圈人士。

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