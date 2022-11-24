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美中「脫鉤」該押哪方？FT：新加坡最能左右逢源

編譯湯淑君／綜合外電
美中脫鉤若導致世界分裂成兩大陣營，必定牽動投資錢潮，金融時報（FT）評論指出，新加坡可能比其他任何國家更能適應這種新局面，並占有優勢地位。（歐新社）
美中脫鉤若導致世界分裂成兩大陣營，必定牽動投資錢潮，金融時報（FT）評論指出，新加坡可能比其他任何國家更能適應這種新局面，並占有優勢地位。（歐新社）

本月14日拜習會讓美中關係不致再惡化嗎？許多人仍預料，隨著世界兩大經濟體持續打「新冷戰」，兩國關係只會每況愈下，「脫鉤」和「去全球化」勢不可免。若這世界果真沿著美中脫鉤「斷層線」分裂成兩大陣營，必定牽動投資錢潮，金融時報（FT）評論指出，新加坡可能比其他任何國家更能適應這種新局面，並且占有優勢地位。

FT專欄作家劉易士（Leo Lewis）說，從以下三大跡象觀察，可看出新加坡已接受美中「脫鉤」的現實，並儘速因應。

一，投資標準

知情人士透露，新加坡兩大主權財富基金和其他大型機構投資人已認清，原先適用於「全球化」時代的投資標準，如今已變得不合時宜，必須大幅調整。現在一切都必須從詭譎多變的地緣政治角度來思考，預先沙盤推演可能的地緣政治情境，並納入避險考量。企業依據純粹經濟邏輯作決策的時代，已成過去。個別公司的投資展望如何，取決於他們能否在「中國領域」或者「西方領域」展現成長實力。

二，合併與併購

駐新加坡投資銀行主管表示，「去全球化」主題也影響投銀對併購交易的評估。新加坡在在亞洲併購交易市場愈來愈強勢，這也讓當地金融業更清楚察覺，企業以什麼樣的思維因應一個日益「脫鉤」的世界。某銀行員表示，區域性的併購交易將首重提升在脫鉤世界的「復原力」（resilience）。「全球化」作為成長驅動力的重要性將式微，取而代之的是在美中脫鉤「斷層線」之內產生的成長，未必得跨越這些因美中關係緊張而劃出的新界線。

三，中資湧入

一位律師形容，第三個訊號是中國資產流入，以及中資公司渴望以國際機構的性質在新加坡落地生根。從2020年初到2021年底，新加坡家族辦公室數目從400家暴增至700家。受理相關業務的律師透露，其中逾半數來自中國，從積壓待處理的申請案數來看，今年底前可望超過1,500家。

同時，鑒於在美中「脫鉤」後更兩極化的商業環境，全球資本恐怕不像以往那樣俯拾即得，中國企業為此預做準備時，也賦予新加坡核心的角色。愈來愈多陸企已經嚐到「脫鉤」的痛苦，不然也可想像那會是什麼情況，因此已著手遷往新加坡。

律師指出，一些人這麼做是因為地緣政治情勢打亂了他們的國際化策略，其中又以科技公司最早行動，其他產業想必也會跟進。中國「清零」防疫政策顯然正加速這股趨勢。其他人遷往新加坡，可能只為保護家族財富，以免受制於習近平政府主政下的種種不確定性。

不論是家族辦公室或戶籍遷移，都是「脫鉤」引發恐慌的徵兆。放眼世界，比新加坡更好的選項似乎少之又少。律師表示，對這些中國有錢人來說，遷移到新加坡的想法也許已醞釀多時，但直到今天「脫鉤」論盛囂塵上，已變得勢在必行。

劉易士說，新加坡出於運氣或判斷力，或許已在對其他國家而言不利的時機，預先為自己在「脫鉤」和「去全球化」的世界卡到最有利的地位。

新加坡 投資 家暴

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