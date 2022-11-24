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瑞信預估 Q4虧損16億美元

編譯易起宇／綜合報導
瑞信集團表示，預期第4季虧損將達到15億瑞郎。（路透）
瑞信集團表示，預期第4季虧損將達到15億瑞郎。（路透）

瑞信集團（Credit Suisse）預期，第4季虧損將可能高達15億瑞郎（16億美元），且由於客戶信心降低，財富管理基金部門將進一步資金外流。

瑞信23日聲明表示，由於業務活動減弱、市場環境、客戶資產持續外流，和出售非核心業務，財富管理部門和投資銀行部門預料都將虧損。該銀行表示，截至11日為止，公司在第3季結束時管理的資產已淨流出約6%，或相當於約840億瑞郎；雖然財富管理部門的資產外流程度已比10月頭兩周大幅減少，但仍尚未反轉。這項消息導致瑞信23日股價盤中重挫6.2%至3.617瑞郎，低於9月下旬創下的歷來最低收盤價。

Bank Vontobel銀行業分析師范迪提表示：「瑞信核心業務的財富管理部門大幅資金淨流出令人憂心，而且這種趨勢尚未見到扭轉。瑞信必須盡速修復客戶對銀行的信任，但這卻說得容易、做起來難。」

瑞信表示，實際結果將仰賴許多因素，包括今年剩餘時間的表現、非核心部位的持續退出、任何的商譽減損，以及其他資產出售的結果。瑞信10月就曾對外警告，第4季預期將有虧損，雖然執行長柯納（Ulrich Koerner）仍保證，公司「絕對」會從2024年開始獲利。

在經過多年的醜聞和管理決策錯誤後，瑞信正在進行一場全面性改革，將大幅整頓其投行部門，並更聚焦在私人銀行業務。瑞信23日稍晚已透過臨時股東會批准一項約40億瑞郎的籌資案，並計畫在2025年前減少員工人數約9000人。

消息人士表示，瑞信在剛結束本月稍早在中國的一輪裁員後，本周又將再裁撤25個投行工作崗位和十名研究人員，相當於該行在中國的三分之一投行員工和四成研究人員。瑞銀正計畫第4季在全球裁員2700人，其中包括中國。

瑞信股價走勢。(資料來源：彭博資訊)
瑞信股價走勢。(資料來源：彭博資訊)

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