歐元區景氣萎縮速度 放緩

歐元區綜合PMI。(資料來源：彭博資訊)

最新公布的採購經理人指數 （PMI）顯示，歐元區11月經濟景氣下沉速度減緩，但整體需求持續走下坡，顯示消費者迫於生活費暴漲而削減支出。

史坦普全球23日公布，歐元區11月服務業與製造業綜合PMI攀升，從10月的47.3升高到47.8，優於路透訪調經濟學家預估的47，但連續第五個月低於象徵景氣榮枯分界線的50，顯示景氣仍在萎縮，只是縮幅減小。

史坦普全球首席經濟學家威廉 森說：「11月商業景氣進一步下滑，會升高歐元區陷入衰退的機率；但11月PMI也捎來初步好消息，特別是整體下滑速度放緩。」

愈來愈多跡象顯示，歐元區正進入經濟衰退期，路透22日訪調顯示，經濟學家預估歐元區一年內陷入衰退的機率達78%。

歐元區11月服務業PMI為48.6，與10月降到20個月低點的水準相同。路透訪調經濟學家原估會降到48。

企業仍在增加人手，但招聘速度放緩至2021年3月來最慢。服務業聘僱指數從52.5降到51.7。

製造業景氣受能源價格飆漲和供應鏈亂象打擊尤深。製造業PMI指數從46.4略升為47.3，高於經濟學家估計的46。

製造業產出次指數從43.8躍升至45.7，一大部分反映完成了原先積壓的訂單。

新訂單指數再度陡降，價格壓力顯著減緩，但仍居高不下。產出價格指數從66.1降到63.7，是2021年3月來最低。

威廉森說：「價格壓力前陣子大增，促使歐洲央行（ECB）進一步收緊政策，現在則顯示降溫跡象。」他指出，這有助減輕生活費激增危機，也能減輕ECB進一步猛力收緊政策的壓力。