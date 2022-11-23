日本冷凍鮪魚兩年漲60% 日本人苦嘗通膨滋味但還是要吃

東京豊洲市場今年新春拍賣的頭一尾鮪魚，以1,690萬日圓成交，較去年少了20%。受到疫情影響，這是六年來首度得標價低於2,000萬日圓。（歐新社）

受到新冠肺炎疫情 和日圓貶值的影響，日本 居酒屋和壽司店最愛的鮪魚價格大漲，且隨疫情管制陸續鬆綁，鮪魚需求勢必有增無減。

據日經新聞報導，東京批發市場9月冷凍短鮪魚每公斤平均售價為1,443日圓（約10.3美元），較去年上漲13%，且兩年內貴了60%。相較於高檔餐廳可嘗到的黑鮪魚，短鮪魚在日本算是平價佳餚。

冷凍短鮪魚價格大漲，主要是因為新冠肺炎疫情影響漁獲量。日本遠洋漁船船員多為印尼等南亞國籍，但他們受到邊境疫情管制的限制，此外，日本船東還得額外負擔船員住宿等成本。

原油價格上漲，又是另一考驗。鮪釣漁船必須遠赴太平洋、印度洋和大西洋作業，燃料成本加上人力不足導致不少業者取消行程。

日圓貶值又是另一因素。在東京豊洲市場拍賣的冷凍短鮪魚有七成來台灣、南韓和中國。

台灣業者告訴日經新聞，即使鮪魚的日圓售價上漲，他們卻因匯率的關係占不到便宜，於是日本已非他們優先考慮的市場。

然而，隨疫情解封，日本對冷凍鮪魚的需求卻有增無減。有居酒屋業者估計，客流量大致回流八成，但鮪魚在內的食物價格不斷上漲，可能不利景氣回升。

能源成本上漲及日圓疲軟的影響已擴及日本整體物價，日本不含波動較大的生鮮食品價格的核心消費者物價指數（CPI）年增3.6%，創40年來最大增幅。