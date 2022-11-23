累積虧損309億日圓 成立近10年的「酷日本」搖搖欲墜

日本政府10年前創立了名為「酷日本」的大型公私基金，目的是向海外推廣日本文化，但因投資進展並不順利，累積赤字達309億日圓，整個計畫現在已經搖搖欲墜。資料照片。（路透）

朝日新聞英文版22日報導，日本 政府10年前創立了名為「酷日本」（クールジャパン）的大型公私基金，目的是向海外推廣日本文化，但因投資 進展並不順利，累積赤字達309億日圓（2.1億美元），整個計畫現在已經搖搖欲墜。

日本政府最初於2013年創立了酷日本基金公司（Cool Japan Fund Inc.），以支援動畫（Anime）與日本料理等文化產品的海外銷售，並視此為可以促進增長的潛在贏家。

根據報導，該基金投資了56個計畫，像是在海外行銷日本影像內容，例如跟私營企業一起創立了發行動畫的Anime Consortium Japan與衛星廣播公司WakuWaku Japan，但這兩家公司在內的大多數計畫都失敗了。

不過，從事後來看，這個計畫理論上看起來比實際上要好很多，且表現得如此糟糕，以至於政府不同部門現在對其未來意見相左。一位政府高層官員表示，「現在誰在談論酷日本？韓國文化接手了。我聽說，我們甚至很難在海外賣日本的動畫」。

報導稱，經濟產業省希望藉由提供一條生路維持該基金，讓其能在2025財年轉虧為盈。不過，財務省正在斟酌把酷日本基金併入其他基金，或乾脆完全廢除。

在22日召開的財務大臣諮詢機關、財政制度等審議會的分科會上，經產省提出了改善酷日本基金業務運作的新計畫。報導指經產省對該基金的最初目標是在2024財年實現盈利，但因為該基金投資的公司在新冠疫情 期間表現不佳，新計畫將把期限推至2025財年。

此舉標誌著繼2021年5月之後，經產省將第二度整頓酷日本基金的計畫。但財務省決定，如果酷日本基金不能達到新計劃內的目標，就會加以合併或廢除。