硬抗美國施壓 荷外貿大臣：對中出售曝光機自有主張

全球半導體顯影設備龍頭荷商艾司摩爾（ASML）在2021年第四屆上海進博會的展台。（記者林宸誼/攝影）

美國希望限制中國的高階晶片 發展，但光靠一國之力並不能實現目標，而作為晶片領域關鍵一環，極紫外光（EUV）和深紫外光（DUV）曝光機的生產國，荷蘭的態度無疑是相當重要，不過荷蘭政府官員表示，將捍衛自己的經濟利益，拒絕聽從美國方面提出的對中國禁售半導體設備請求。

財聯社報導，荷蘭外貿與發展合作大臣Liesje Schreinemacher 22日表示，在與美國等其他國家的貿易談判中，荷蘭將就艾司摩爾（ASML）向中國銷售晶片設備的事宜，做出自己的決定。

艾司摩爾（ASML）是全球半導體顯影設備龍頭，佔全球曝光機市場60%的市佔，也是全球唯一一家能夠供應7奈米以下晶片所需極紫外光（EUV）曝光機的公司。

在與中國的貿易中，艾司摩爾（ASML）目前只供應了技術相對低一檔次的深紫外光（DUV）曝光機，該設備瞄準的是工藝技術在7奈米以上晶片的製造，覆蓋了目前市場上大部分成熟製程的晶片，而中國也是艾司摩爾（ASML）深紫外光（DUV）曝光機的最大客戶之一。

由於美國率先完成極紫外光（EUV）曝光機設備的原型設計和技術累積，艾司摩爾（ASML）極紫外光（EUV）曝光機的技術和零部件主要來自於美國，因此艾司摩爾（ASML）尚不能違反美國方面要求向中國供應該設備。

艾司摩爾（ASML）的深紫外光（DUV）曝光機，能夠覆蓋7到14奈米的晶片，且該公司目前100%地壟斷了能夠製造10奈米以下晶片的曝光機設備。

美國在公布政策限制中國獲取高尖端半導體設備的同時，仍擔心艾司摩爾（ASML）透過深紫外光（DUV）曝光機讓中國能夠發展7到14奈米級別的晶片。

因此美國官員近期一直在向荷蘭政府施壓，要求禁止向中國銷售深紫外光（DUV）曝光機。

包括商務部 副部長Alan Estevez在內的美國高級官員代表團，將於本月前往荷蘭討論相關的出口管制問題，預計本次會談不會立刻達成協議。

此外，美國和歐盟 也將就一些有爭議的話題進行磋商，例如美國的通膨削減法案中對電動車補貼的規定。

Schreinemacher認為，如果把深紫外光（DUV）放在歐盟的貿易條件裡與美國進行談判，最後結果相當於把深紫外光（DUV）送給美國，這會讓荷蘭的境況變得更糟。

而除了艾司摩爾（ASML），晶片製造設備市場中還有美國同行應用材料（Applied Materials Inc.）、泛林集團（Lam Research Corp. ）和科磊（KLA Corp.），以及日本公司東京電子（Tokyo Electron Ltd.）。

荷蘭的此番態度，代表對美國對華封鎖高階晶片的反對，它仍希望保持與中國的曝光機貿易往來。