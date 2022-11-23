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歐美力拚擺脫中國EV電池

編譯季晶晶／綜合報導
高盛分析師預測，2030年歐美可能終結對中國EV電池的依賴。（路透）
高盛分析師預測，2030年歐美可能終結對中國EV電池的依賴。（路透）

金融時報報導，高盛集團預估，到2030年時，美國和歐洲將可因為超過1600億美元的的新資本支出，減少對中國電動車電池的依賴。

EV電池是西方各國擔心他們將過度仰賴中國的核心技術之一，中國生產全球四分之三的EV電池，主導其材料和部件的生產。然而，據金融時報，高盛分析師報告說，華府和布魯塞爾明顯轉向保護主義，加上有企業願大舉投資，西方可能在七年內擺脫對北京的依賴。

該報告估計，為了擁有自給自足的供應鏈，想與中國競爭的國家必須在電池上投資782億美元，為元件砸下604億美元，開採鋰、鎳和鈷花135億美元，提煉這些金屬，121億美元。

由於美國降低通膨法案（IRA）提供巨額補貼，南韓企業樂金和SK赴美進行大手筆的投資，未來三到五年間，毋須中國，西方國家也能滿足市場對成品電池的需求。

樂金化學22日宣布，計劃投資逾30億美元在美國田納西州蓋電池廠，預計2025年下半年量產，到2027年，正極材料年產能可達12萬噸，足可驅動大約120萬輛EV。 該公司補充表示，將在原材料供應鏈尋求與礦場和回收業者合作，更好的支援客戶，以滿足IRA的要求。

根據高盛，南韓電池製造商在美國的市占率將在三年內飆升到大約55%，高於2021年的11%。

但高盛分析師指出，「美國企業近期公告隱含的單位資本支出比中國高出78%，而最近的勞工短缺和薪資通膨，也讓在美生產電池的成本變得更高」。

電動車諮詢業者New Electric Parners合夥人Ross Gregory認為，高盛估計的成本太低，對時程太樂觀，對電池回收的預期不切實際。他說，中國電動車基礎設施在此期間的成長，會大到超過歐美。

高盛 投資 電動車

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