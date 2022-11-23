OECD上修全球經濟成長率

OECD認為明年全球經濟應可避免衰退，但能源危機將讓經濟急劇放緩。（美聯社）

經濟合作發展組織（OECD）22日公布最新全球經濟預估，今年預估成長率從3.0%微幅上修到3.1%，對明年的成長率預測則維持在2.2%，2024年估回升到2.7%。經濟成長雖將大幅下降，但應可免於衰退厄運；歐洲受到能源危機打擊，經濟將受創最深。OECD呼籲各國央行 持續緊縮貨幣政策，並以抑制通膨為優先工作。

報告指出，全球經濟放緩對各經濟體的衝擊並不均衡，歐洲首當其衝，因為俄烏戰爭既影響企業活動，又導致能源價格飆升。

OECD將今年歐元區預估經濟成長率由3.1%，上修到3.3%；明年預估成長率由0.3%上修到0.5%，2024年回升到1.4%；德國明年經濟萎縮0.3%，比之前預估的-0.7%稍好；法國對俄羅斯能源依賴較低，經濟表現較好，預估明年將成長0.6%；預估義大利將萎縮0.2%，可能出現衰退；預估明年英國 將萎縮0.4%，遠低於比之前預估的成長0.2%；美國經濟較能夠穩得住，將今年預估成長率由1.5%上修到1.8%，2023年維持0.5%，2024年為1.0%。

中國今年預估成長率由3.2%微幅上修到3.3%，2023年由4.7%下修到4.6%，2024年為4.1%。

OECD首席經濟學家佩雷拉（Alvaro Santos Pereira）在最新的經濟展望報告中表示：「我們的核心預估是2023年全球經濟不會陷入衰退，但將大走下坡；許多國家的通膨仍高，不過將比現在下降。」

OECD上修2023年通膨預估，美國為2.6%，歐元區為3.4%，英國為3.3%，仍高於2%目標。由於預料能源價格可能居高不下，OECD表示各國央行應持續升息 以對抗通膨，強調「目前控制通膨為第一優先要務則可能形成工資─物價上升漩渦。升息過度的風險，確定要比束手不做小」。即使全球經大幅減緩也在應所不顧。

目前有跡象顯示先行升息的美國及巴西，通膨升勢正減緩。