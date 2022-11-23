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客戶緩採購 戴爾本季財測不如預期

編譯劉忠勇、洪啟原／綜合報導

戴爾科技集團（Dell Technologies）本季財測不如分析師預期，理由是經濟不確定性已開始波及資訊科技客戶。

戴爾財務長史威特（Tom Sweet）在法說會上表示，截至明年1月底止的本季營收預估最高240億美元，不如分析師所估的249億美元。不計特別項目的每股獲利估1.5美元到1.8美元，分析師平均估計的每股獲利則為1.61美元。

史威特表示，因經濟不確定壓抑資訊科技支出意願，要預測未來會計年度並不容易，「部分客戶暫緩近期的採購」。

戴爾上季營收下滑，但優於預期，截至10月28日公司會計年度第3季持續經營業務的淨利為2.45億美元，每股獲利33美分；去年同期淨利為38.4億美元，每股獲利4.68美元。不計股票薪酬支出等項目的調整後每股收益為2.3美元，高於分析師估計的1.61美元。戴爾上季營收從去年同期的264.2億美元下降到247.2億美元，年減幅為6%。FactSet訪調分析師預估的營收為243.7億美元。

戴爾盤後股價在財報公布後一度大漲8.8%，但法說會後轉跌約2%。在21日正常交易時段，戴爾跌2.3%，今年來跌27%，優於那斯達克綜合指數同期間的30%跌幅。

戴爾上季營業利潤勁增68%，市場對服務器和網路設備的強勁需求彌補疲軟的個人電腦銷售，且供應鏈壓力緩解有助控制成本。上季消費者業務營收銳減29%，商用業務營收下滑13%。

個人電腦和筆電需求從疫情高峰期普遍降溫，對戴爾產生影響。

營收 分析師 疫情

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