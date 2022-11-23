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英特爾晶圓代工舵手 超車時刻將離職

編譯季晶晶、記者鐘惠玲／綜合報導

英特爾證實，該公司晶圓代工服務（IFS）總裁泰克（Randhir Thakur）將在明年首季結束後離職。時值英特爾大力衝刺晶圓代工業務、力拚彎道超車台積電、三星等勁敵之際，泰克身為相關業務主將卻要離開，震撼業界。

業界關注，泰克離職後，英特爾未來若無法找來強而有力的接班人，不利推廣其晶圓代工業務，恐讓台積電持續拉開彼此差距，市場認為對台積電是利多，激勵台積電昨天股價開低後迅速翻紅，終場收當日最高價491元、漲9元，外資轉為買超1,680張；台積電周二ADR早盤漲逾2％。

對於相關人事變動，英特爾表示，泰克決定尋求其他機會，但仍會帶領IFS到2023年第1季，且協助確保該公司在預期完成高塔半導體（Tower Semiconductor）收購的時期，順利交接給新的IFS領導階層。英特爾也特別感謝泰克為IFS所做的貢獻，並祝福他在新的事業機會中一切順利。

科技網站The Register稍早披露這項人事訊息。英特爾執行長基辛格回覆The Register表示，近期將透露關於IFS新主管的更多資訊，暗示他可能已接近挑出接任人選。

分析師認為，泰克本就可能辭職，因為英特爾打算用高塔半導體的管理階層，負責主導IFS業務。英特爾一個月前宣布，將把晶片製造業務視為內部代工廠，意味著晶片製造業務的行事作風將與IFS和外部客戶的往來方式相同。

外界曾揣測，如果泰克能帶領英特爾代工業務突圍，將成為英特爾下屆執行長人選。

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