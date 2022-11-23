大摩示警車用晶片恐掀砍單潮

大摩在最新的「亞太車用半導體」報告中指出，原先缺貨的車用晶片，出現供給過剩警訊。（本報資料照片）

原先缺貨的車用晶片 ，出現供給過剩警訊，摩根史坦利（大摩）證券在最新出具的「亞太車用半導體」報告中指出，由於兩大因素影響，瑞薩與安森美兩大半導體廠已發出砍單令，正在削減第4季的晶片測試訂單。

造成半導體大廠發出砍單令的原因，包括：一、台積電 第3季車用半導體晶圓產出年增達82%，較疫情前高出140%；二、大陸電動車 銷量轉弱（占全球電動車五至六成），使得車用半導體目前已足額供給，砍單潮正開始發生中。

大摩半導體產業分析師詹家鴻指出，從半導體晶圓代工後段製程的最新訪查得知，部分車用半導體如MCU與CIS供應商包括瑞薩半導體、安森美半導體等，目前正在削減一部分第4季的晶片測試訂單，顯示車用晶片缺貨不再。

詹家鴻表示，對比全球車用半導體營收趨勢與汽車產量變化，可以發現近年車用半導體營收年複合成長率（CAGR）高達20%，汽車產量卻只有10%。

以此趨勢來看，車用半導體供過於求的狀況早該於2020年底、2021年初就該發生，不過當時受到全球新冠疫情擴散影響，運輸不順甚至斷供，造成車用晶片極度短缺，並持續缺貨。

此刻，隨著運輸面的影響漸趨緩和，再加上台積電第3季大幅提高車用晶片產量、以及占全球電動車銷量高達五至六成的中國市場需求轉弱，使得車用晶片目前已足額生產，困擾汽車業界多時的晶片短缺問題告終。