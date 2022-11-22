ＯECD微幅調整今、明兩年全球成長預估 可望避免衰退

OECD22日公布最新全球經濟預估，今年預估成長率從3%微幅上修到3.1%。 （美聯社）

經濟合作暨發展組織（OECD）22日公布最新全球經濟預估，今年預估成長率從3.0%微幅上修到3.1%，明年將下降到2.2%，但應可免於衰退厄運；歐洲受到能源危機打擊，經濟將大走下坡。預估2024年全球成長率將回升到2.7%。OECD並呼籲各國央行 持續緊縮貨幣政策，以抑制通膨。

OECD將今年歐元區預估經濟成長率由3.1%，上修到3.3%；明年預估成長率由0.3%上修到0.5%，2024年回升到1.4%。預估德國明年經濟萎縮0.3%，比之前預估的-0.7%稍好。法國對俄羅斯能源依賴較低，經濟表現較好，預估明年將成長0.6%；預估義大利 將萎縮0.2%，可能出現衰退。預估明年英國將萎縮0.4%，比之前預估的成長0.2%遠遜。

OECD預估美國經濟較能夠穩得住，將今年預估成長率由1.5%上修到1.8%，2023年維持0.5%，2024年為1.0%。

中國今年預估成長率由3.2%微幅上修到3.3%，2023年由4.7%下修到4.6%，2024年為4.1%。

OECD首席經濟學家佩雷拉表示，「我們的核心預估是2023年全球經濟不會陷入衰退，但將大走下坡；許多國家的通膨仍高，不過將比現在下降」。

由於預料能源價格可能居高不下，OECD表示各國央行應持續升息 以對抗通膨；已有跡象顯示先行升息的美國及巴西，通膨升勢正在減緩。