需求少 明年貨櫃供給量將大減

英國知名海運諮詢機構德魯里（Drewry）「貨櫃設備預測」報告顯示，明年貨櫃供給量會大幅減少，是全球貨櫃供給量14年來首度下滑。（路透）

全球海運業的資本支出大縮減，根據英國 知名海運諮詢機構德魯里（Drewry）「貨櫃設備預測」報告顯示，明（2023）年貨櫃供給量會大幅減少，是全球貨櫃供給量14年來首度下滑。

地緣政治變局、全球能源等物價急劇上漲，通貨膨脹 造成經濟衰退，貨櫃量的需求也跟著減少，德魯里報告分析，明年貨櫃設備產量將大幅減少，預計2023年使用中的貨櫃規模將較2022年下降3%。

台灣物流業者也指出，新交的貨櫃數量在2021年寫下歷史新高，當時生產超過700萬TEU的貨櫃，也因為2020年全球物流大斷鏈，貨櫃急缺，所以當時全球的租櫃業者及海運業者都沒有選擇淘汰老舊貨櫃，隨著明年市場變差，推估業界會加速舊貨櫃汰換，降低貨櫃擺放成本。

貨櫃輪市場不好時，勢必會加速各種設備的整理，降低成本拉高競爭力，拆櫃、拆船量增加這也是表達對於明年供給會不如預期的一些做法，所以對於明年的市場展望也不用過度悲觀，推估，明年拆船或報廢貨櫃的的數量也會跟著同步增加。

另外，國際海事組織（IMO）新環保法規包括全球船舶效能指數 （EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規即將於2023年1月正式上路。依此，根據歐洲一家公司開發的Ship Review平台，應用IMO的方法，並使用經認證的監測、報告和核查數據，發現會被評為D級的船舶達13.9%，被評為E級的船舶更高達21.8%。

另外，根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2022年預估供給成長為4.5%，2022年預估需求成長為0.9%；2023年預估供給成長為8.1%，2023年預估需求成長為2.7%。預期全球通膨高漲的壓力導致需求成長動能疲軟，對商品的需求正在減緩。