美歐貿易熱 翻轉經濟地圖

美國與歐洲之間的貿易與投資趨於繁榮，德國朗盛化工集團就聚焦於擴大在美投資。（路透）

俄烏戰爭及中國大陸與西方國家的關係惡化，導致全球經濟地圖正迅速轉變，美國與歐洲之間的貿易與投資 趨於繁榮。

華爾街日報報導，今年美國從歐洲進口產品的金額，已超過從大陸進口額。從瑞士手表、德國 機械到義大利 精品，歐洲產品以空前的勢頭湧入美國。9月德國對美出口額比去年同期激增近50%，主因歐元重貶使歐洲輸美產品更具競爭力。德國機械─工程產業1~9月對美出口額比去年同期增加近20%，達180億歐元；對大陸出口卻減少3%，為140億歐元。

美國不僅成為歐洲最大的能源及軍品供源，今年美國服務業對歐出口額也增加17%，達3,050億歐元。美國東岸紐約與紐澤西港8、9月貨櫃吞吐量比2019年同期激增35%，成為美國最忙碌的港口。

投資方面，美國4~6月收到的外國直接投資（FDI）達到740億美元，遠高於中國大陸的460億美元。德國朗盛化工集團（Lanxess）聚焦於擴大在美投資，不會在國內擴廠，主因能源價高太高。

歐洲再生能源廠商也熱衷於利用美國的新補貼措施。西班牙Iberdrola公司表示，未來三年470億歐元的投資計畫中，近半數將投入美國電網及風電。義大利國家電力公司（Enel）已宣布將在美國建立太陽能電池廠，投資額達數十億美元。

美國觀光客也趁著美元強勢，大量湧入歐洲。今年1~7月前往歐洲的國際觀光客人數是去年同期的三倍，以美國來客增加最多。擁有Gucci、聖羅蘭等名牌精品的法國開雲集團，今年7~9月西歐市場的銷售額激增74%，主要是靠美國血拼團支持。

歐美經濟趨於和睦的過程中，也難免出現摩擦。美國「通膨削減法」大量補貼電動車，已引起歐盟及其他盟國的抗議，強調美國的作法歧視外國廠商。歐、美對於如何補貼半導體製造業，也將進行協商。