波克夏加碼日本五大商社

「股神」巴菲特旗下的波克夏公司增加對日本三菱商事等五大商社的持股，達到6%以上。（路透）

根據最新申報的資料，「股神」巴菲特旗下的波克夏 公司（Berkshire Hathaway）增加對日本 五大商社的持股分別至少1個百分點，達到6%以上，五大商社股價應聲上漲。

波克夏是在2020年8月首次買進這些所謂「總合商社」的股份，各取得這五大商社5%的股份。該公司當時並表示，投資 日本商社屬長期投資，而且可能增加持股比率最多至9.9%。

日本財務省公告資料顯示，波克夏旗下保險事業國家賠償公司（National Indemnity Company）對三菱商事持股由5.04%增為6.59%，對三井物產由5.03%增為6.62%，對伊藤忠商事由5.02%增為6.21%，對丸紅由5.06%增至6.75%，對住友商事由5.04%增為6.57%。

此消息一出，五大商社21日股價全面應聲上漲，其中三菱商事和丸紅各漲2%以上，而日經225指數變動不大。日本政府要求凡對單一上市公司投資超過5%者，凡增減1個百分點持股都必須在五個交易日之內公告。

這些在全球各地投資石油及天然氣計畫的商社，在最新一季財報均有相當亮麗的表現，主要受惠於原物料商品市場的榮景。拜能源價格上漲之賜，三井物產獲利激增，已於本月初宣布買回1400億日圓（10億美元）的自家股票。

摩乃科斯證券公司（Monex）的策略師說，波克夏加碼買進日本五大商社股票並不令人意外，商社的高股價與商品價格走高有關，而且這些公司的獲利與股東報酬率俱佳。波克夏在其亞洲投資組合中不僅增持這些日本商社，該集團本月也在美國證券與交易委員會（SEC）公告，上季買進逾41億美元的台積電美國存託憑證（ADR），主要是看中台積電的便宜估值、在業界的領導地位，以及堅實的基本面。此外，根據瑞穗證券的研究報告，波克夏正在考慮可能發行以日圓計價的債券。