巴菲特相中台積電ADR 光是這一點就強過三星電子

韓媒則認為，三星電子之所以趕不上台積電，差在執行力相較遜色。（路透）

巴菲特 旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）在上季花了大約50億美元買進台積電 ADR股票。彭博綜合市場人士指出，巴菲特相中台積電，這要歸功於台積電股價便宜、技術領先、以及穩健的基本面。 韓媒則認為，三星電子之所以趕不上台積電，差在執行力相較遜色。

本益比低

首先，對於尋求逢低買進半導體股的投資人而言，波克夏顯然替大家提供了建議。摩根士丹利分析師也表示，台積電已達到「良好切入點」。

據彭博匯整的數據，台積電按明年預估獲利計算的本益比約為12.6倍。高盛估計這是10年均值的低端，且低於費城半導體指數大部分成員。

自波克夏投資台積電的消息在上周披露以來，台積電股價已上漲約10％。摩根士丹利在11月8日的報告指出，由於地緣政治風險，台積電股價比在半導體景氣向下周期的水準還低30％至40％。

技術領先

LW利達基金經理黃耀宗告訴彭博，若不看當前的半導體景氣向下的趨勢，台積電憑藉其卓越的技術領先地位，從長遠來看是絕佳的價值投資對象。「隨著物聯網、可再生能源和汽車需求的快速成長，巴菲特可能正在投資於下一個十年的成長引擎」。

高盛分析師在11月16日的報告中寫道，台積電有出色的執行力，預料在半導體向下周期中將繼續展現韌性。高盛認為，台積電最有能力抓住產業在5G、人工智能、高性能計算和電動汽車領域的長期結構性成長機遇。

基本面強大

台積電另一優勢是，在半導體景氣走下坡之際，今年營收仍能保持兩位數成長，毛利率也遠超過50%以上。分析師認為，台積電現金流量健全，股利穩定，也深受巴菲特吸引。

晨星股票分析師李旭暘（Phelix Lee）指出，台積電和晶圓製造一樣 ，在科技領域爭先之際，資本支出都相當龐大，但歷來顯示台積電儘管資本支出龐大，仍能創造相當不錯的現金流量。他也表示，台積電2000年代以來付息也相當穩定。

據彭博統計，台積電股利殖利率 為2.6%，高於美光，與SK海力士差不多。

相較於台積電，三星電子本益比更低（10.7倍），股利殖利率也跟台積電差不多，為什麼未受巴菲特青睞？南韓媒體中央日報專欄指出，三星電子雖在GAA技術居於領先，穩定供貨和客戶量依然落後，這一年與台積電的差距反而拉大。文章指出，三星電子若想超越台積電，只能憑藉壓倒性的穩定量產能力和領先的技術才有勝算。