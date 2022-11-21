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紐約油價失色 一周大跌10%

編譯林奇賢／綜合報導
紐約西德州12月原油期貨18日跌1.9%，報每桶80.08美元，周線收跌10%。（路透）
紐約西德州12月原油期貨18日跌1.9%，報每桶80.08美元，周線收跌10%。（路透）

國際油價18日大跌2%左右，紐約原油期貨盤中一度跌破80美元整數大關，一周來跌幅更達10%，為4月以來最大周線跌幅，原因是市場擔憂中國因確診病例攀升而對石油的需求下降，以及美國利率可能繼續調升，進而影響經濟，抑制石油需求。

倫敦布蘭特1月原油期貨18日下跌2.4%，收在每桶87.62美元，周線跌約9%；紐約西德州12月原油期貨18日跌1.9%，報每桶80.08美元，周線收跌10%，是4月拜登政府釋出戰略儲油以來最大周線跌幅。

中國確診病例大增，加上各國央行聯袂實施激進的緊縮貨幣政策，已讓油價吐回所有因石油輸出國組織與夥伴國（OPEC＋）上月把日產量減少200萬桶帶來的所有漲幅。近來一些聯準會（Fed）官員的鷹派言論，降低市場對於Fed政策立場轉鴿的希望，引發美元走強，使石油對非美國買家來說更加昂貴，也對油價造成壓力。

如今兩大原油指標的市場結構已有所變化，反映市場對供應的擔憂有所緩解。 路孚特Eikon數據顯示，紐約原油2023年1月期貨高於2022年12月期貨價格，也就是處於「正價差」狀態，為去年以來首見。布蘭特原油的市場結構仍是「逆價差」，即近月期貨價高於遠月期貨價，但兩者的價差也在縮小。

Again資本合夥人齊道夫指出：「中國的疫情持續影響市場，先前他們說準備重新開放，就讓市場將樂觀情緒反映在油價上，但現實情況卻剛好和這種充滿希望的市場解讀完全相反。」

此外，對經濟衰退的疑慮，在過去一周主導了石油市場的情緒，即便OPEC＋減少供給也是如此。美國商品期貨交易委員會18日公布的數據顯示，布蘭特原油淨多頭部位下降約3萬口，顯示基金經理人減少押注油價會反彈，為四個月來最大。

另據知情人士透露，G7計劃23日宣布對俄羅斯原油設定的價格上限。若加上歐盟預定下月初開始對俄羅斯海運石油實施禁運，理論上會帶動油價上漲，但Kpler石油分析師史密斯表示，歐美實施的這些制裁措施效果有限，畢竟俄羅斯石油仍能繞道而行，且並非完全不能供應到市場上。

麥格理集團油氣策略師迪威維帝推測，禁運措施開始實施後的幾周內，油價或許會上漲，但經過三至六周的調整期後，油價可能就轉弱。

石油 油價 俄羅斯

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