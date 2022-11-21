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世足賽效益大 估衝170億美元

編譯簡國帆、林奕榮／綜合報導

2022年卡達世界盃足球賽20日開幕，這場為期29天的賽事，預估將吸引超過100萬球迷前去觀戰，有助創造龐大的經濟效益。

包含地主國卡達在內，今年共有32支球隊參賽，第一天賽事由卡達和厄瓜多對陣。本屆卡達世界盃的獎金池高達4.4億美金，冠軍隊可抱回4,200萬美元。對球員來說，參賽不只是為獎金，更是希望為生涯創下一個代表性的里程碑。尤其對梅西和C羅等一代名將而言，這次極有可能是生涯最後一次參與的世界盃，因此更是話題性十足。

這類全球關注的運動盛事，向來能創造龐大的經濟效益，預估本屆世足賽吸引能至少100萬球迷親自前往卡達觀戰；國際足球總會另預估，這次世足賽可望吸引約50億觀眾收看，超越2018年俄羅斯世足賽35億人的收看規模，周邊商品產值將逾千億美元。

卡達已籌備主辦世足賽12年，估計將有120萬名旅客入境，為經濟帶來170億美元的效益。過去幾屆世界盃均為主辦國創造可觀的經濟效益，2018世足賽為俄羅斯創造的綜合效益達150億美元，2014年世足賽為巴西創造150億美元的經濟收益，1998年世足主辦國法國奪冠後的一年，該國GDP由負轉正，成長4%。就連其他中東鄰國，也有機會分享到世足賽的觀光效益。

世界盃 足球 俄羅斯

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