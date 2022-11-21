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全球最佳品牌 三星取代Google

編譯陳律安／綜合報導
2022年度全球最佳品牌排名，南韓三星電子擊敗美國Google，拔得頭籌。（路透）
2022年度全球最佳品牌排名，南韓三星電子擊敗美國Google，拔得頭籌。（路透）

英國研究機構YouGov公布的2022年度全球最佳品牌排名，南韓三星電子擊敗美國Google，拔得頭籌。

YouGov這份年度品牌報告，是根據其品牌指數來評分，從印象、品質、價值、客戶滿意度、推薦和名聲等面向，檢驗品牌的表現，評比期間為去年9月28日至今年9月27日。進步幅度的排名，則是將企業本年度的評分與一年前相比。

報告顯示，三星以127分的總分拿下全球最佳品牌，第二是字母公司旗下的Google，第三名則為Google旗下的YouTube，Netflix和蝦皮分居第四、五名。第六到十名依序是WhatsApp、豐田汽車、Colgate、賓士及Lidl。

三星的排名在過去四年不斷進步，在2019年和2020年排名皆為第四名，於2021年躍居第二，今年則衝上榜首。在YouGov訪調的38個市場中，三星在19個市場擠進前十名，更在愛爾蘭、南韓、荷蘭、越南等國家奪魁，在法國、巴基斯坦、菲律賓、英國也奪得第二名。

YouGov也公布各市場的前十大最佳品牌，例如美國市場的前三大品牌為Band-Aid、Dawn和St. Jude兒童研究醫院，中國前三大品牌為華為、京東與雲南白藥，日本前三大品牌是東京迪士尼、豐田以及Panasonic。

台灣市場以長榮航空以60.2的評分稱冠，其次為麥當勞，第三名是賓士汽車，第四到十名依序為全聯福利卡、和泰／豐田、LINE Points、LINE Pay、凡士林、Visa以及寶馬汽車。台灣市場進步幅度最大的品牌為LINE Pay，得分比上次調查增加2.8分到29.4分，進步幅度第二大者為麥當勞點點卡，第三為台灣Pay。

三星 豐田 汽車

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