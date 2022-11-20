我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽將開幕 巴西、法國、比利時？金盃誰能抱走

烏克蘭發動遠距離砲擊行動 傳俄軍60人喪命

YouGov全球最佳品牌 長榮航空排台灣榜首 三星全球第一

編譯陳律安／綜合外電
長榮航空獲YouGov評為2022年台灣地區最佳全球品牌。（美聯社）
長榮航空獲YouGov評為2022年台灣地區最佳全球品牌。（美聯社）

英國研究機構YouGov 20日公布2002年度全球最佳品牌排名，南韓三星電子拔得頭籌。台灣市場最佳品牌獎落長榮航空，台灣進步幅度最大的品牌則為Line Pay。

該調查顯示，長榮航空以60.2的評分榮登台灣最佳品牌，其次為麥當勞的54.7分，第三名則為賓士汽車，得分為50.6。至於台灣進步幅度最大的品牌則為Line Pay，本次調查奪得29.4分，比上次一舉增加2.8分。

YouGov這份年度品牌報告，是根據其品牌指數來評分，從印象、品質、價值、客戶滿意度、推薦和名聲等面向，檢驗品牌的表現，評比期間為去年9月28日至今年9月27日。而進步幅度的排名，則是將企業本年度的評分與一年前相比。

全球最佳品牌由三星電子拔得頭籌，評分為127分。字母公司旗下的Google以106分位居第二。第三名則為Google旗下的YouTube，拿下了85分，第四名為Netflix的59分，蝦皮以51分排名第五。

三星電子的排名在過去四年間不斷進步，在2019年和2020年排名皆為第四名，於2021年躍居第二，今年則一舉衝上榜首。在YouGov訪調的38個市場中，三星在19個市場擠進前十名，更在愛爾蘭、南韓、荷蘭、越南等國家掄魁，在法國、巴基斯坦、菲律賓、英國也奪得第二名。

幾周之前，品牌顧問公司Interbrand的另一項調查顯示，三星連續第三年名列全球第五大品牌，排名僅次於蘋果、微軟、亞馬遜及Google。三星品牌價值達877億美元，較去年成長17%。

三星電子在Interbrand公布排名後表示，這項殊榮歸功於透過應用程式SmartThings，整合白色家電和行動產品的跨裝置體驗，以及從消費者體驗和生活風格出發，所催生的創新產品。

三星 Google 長榮

上一則

從SBF到伍德 獲讚「下一個巴菲特」美譽變詛咒？

延伸閱讀

每周一書／馬克思主義在美國

每周一書／馬克思主義在美國
南韓三星半導體 投資不減碼

南韓三星半導體 投資不減碼
Google定位追蹤涉侵犯隱私 與40州達成3.92億元和解

Google定位追蹤涉侵犯隱私 與40州達成3.92億元和解
「Google街景」App明年3月關閉服務 這裡還能繼續用

「Google街景」App明年3月關閉服務 這裡還能繼續用

熱門新聞

Trader Joe's超市停產停銷熱賣商品是不得已決定。（Getty Images）

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

2022-11-14 15:17
蛋雞受禽流感衝擊遠大於肉雞，使得雞蛋價格一飛沖天。（歐新社）

為何雞肉價格下跌 雞蛋卻大漲？

2022-11-13 20:05
美股10日掀起凌厲漲勢。數據卻顯示，當天搶短散戶不僅未共襄盛舉，還淨賣出破紀錄的26.5億美元。美聯社

美股掀凌厲漲勢 搶短散戶反潰逃 賣股規模創高

2022-11-12 16:19
亞馬遜傳出最快本周開始裁員10,000人。圖為該公司紐約辦公室入口。（歐新社）

亞馬遜史上最大裁員 大約1萬人最快本周丟飯碗

2022-11-14 18:40
全球首富馬斯克（Elon Musk）對旗下社群平台推特的員工下達最後通牒，要求員工忠心服務一個全新面貌、「鐵腕」（hardcore）的推特，或者領完資遣費走人。（美聯社）

馬斯克對推特員工下最後通牒：忠心服務或領資遣費滾蛋

2022-11-16 08:18
冬海集團執行長李小冬。（取材自Instagram）

從夯股變地雷 蝦皮母公司跌87% 創辦人損失近320億財富

2022-11-13 21:01

超人氣

更多 >
美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪
拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係
開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉

開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉
母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕
有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢