YouGov全球最佳品牌 長榮航空排台灣榜首 三星全球第一

長榮航空獲YouGov評為2022年台灣地區最佳全球品牌。（美聯社）

英國研究機構YouGov 20日公布2002年度全球最佳品牌排名，南韓三星 電子拔得頭籌。台灣市場最佳品牌獎落長榮 航空，台灣進步幅度最大的品牌則為Line Pay。

該調查顯示，長榮航空以60.2的評分榮登台灣最佳品牌，其次為麥當勞的54.7分，第三名則為賓士汽車，得分為50.6。至於台灣進步幅度最大的品牌則為Line Pay，本次調查奪得29.4分，比上次一舉增加2.8分。

YouGov這份年度品牌報告，是根據其品牌指數來評分，從印象、品質、價值、客戶滿意度、推薦和名聲等面向，檢驗品牌的表現，評比期間為去年9月28日至今年9月27日。而進步幅度的排名，則是將企業本年度的評分與一年前相比。

全球最佳品牌由三星電子拔得頭籌，評分為127分。字母公司旗下的Google 以106分位居第二。第三名則為Google旗下的YouTube，拿下了85分，第四名為Netflix的59分，蝦皮以51分排名第五。

三星電子的排名在過去四年間不斷進步，在2019年和2020年排名皆為第四名，於2021年躍居第二，今年則一舉衝上榜首。在YouGov訪調的38個市場中，三星在19個市場擠進前十名，更在愛爾蘭、南韓、荷蘭、越南等國家掄魁，在法國、巴基斯坦、菲律賓、英國也奪得第二名。

幾周之前，品牌顧問公司Interbrand的另一項調查顯示，三星連續第三年名列全球第五大品牌，排名僅次於蘋果、微軟、亞馬遜及Google。三星品牌價值達877億美元，較去年成長17%。

三星電子在Interbrand公布排名後表示，這項殊榮歸功於透過應用程式SmartThings，整合白色家電和行動產品的跨裝置體驗，以及從消費者體驗和生活風格出發，所催生的創新產品。