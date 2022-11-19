加密幣大失血引來巨鯨 這些逢低狂買大咖是誰？

加密幣交易所FTX突然聲請破產，已重創整個加密幣市場，包括比特幣在內。 （路透）

美國巴隆周刊（Barron's）報導，加密幣交易所FTX突然聲請破產 ，已重創整個加密幣市場。但在市場血流成河之際，竟有一些大型投資 人，俗稱「鯨魚」（whale），趁機逢低買進。

加密幣中市值最大的比特幣 18日跌到16,600美元，是兩年來最低價位，比FTX困境公諸於世前大約21,000美元的價位跌了一大避段，更遠低於2021年11月締造的歷史高峰69,000美元。

AvaTrade分析師Naeem Aslam說：「FTX在幣圈掀起的驚濤駭浪尚未平息，交易員仍然驚魂未定。」

不過，已有一些財力雄厚的投資人迅速進場撿便宜，把比特幣當作市場慌亂中遭賤價拋售的資產在買。

數位資產經紀公司GlobalBlock分析師Marcus Sotitriou說：「許多比特幣鯨魚選擇這個恐慌的時機進場，累積比特幣部位，以致過去一周來，持有超過1萬個比特幣的位址數目暴增。」

以現在的市價計算，1萬個比特幣價值將近1.7億美元，這將使這些「鯨魚」一舉躍為具影響力的市場要角，也可能成為長期持有者。

這些市場大咖究竟是誰？據Sotitriou推測，這些放膽在此刻投入的可能是高淨值投資人，或是加密幣原生（crypto-native）避險基金，比較不可能是傳統的機構投資人。他認為，大多數機構投資人和散戶投資人應會暫時退場觀望，等著看後續市況如何和金融主管當局有何反應再說。

巴隆指出，此時逢低買進的風險很高。FTX破產使加密幣前景罩籠重重烏雲，許多問題懸而未決，包括加密幣交易所和經紀商目前扮演的角色未受監管、將來若納入監管該制定多嚴格的法規等等。

目前看來，「鯨魚」買盤集中在比特幣，亦即加密幣市場中地位最近似股市中「藍籌股」的資產。其他加密幣遭受的衝擊更大，例如Solana價格就崩跌66%，市值蒸發將近90億美元。隨著FTX破產風暴擴大，加密幣可能湧現被迫殺出套現的賣壓，屆時比特幣也無法倖免。