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1周降20% 歐洲線運價斷崖式崩跌

記者黃淑惠／台北報導
歐洲缺天然氣的影響發威，各項物資的需求量急降，歐洲線運價斷崖式跌落，一周大跌20.7%。（本報資料照片）
歐洲缺天然氣的影響發威，各項物資的需求量急降，歐洲線運價斷崖式跌落，一周大跌20.7%。（本報資料照片）

歐洲缺天然氣的影響發威，各項物資的需求量急降，歐洲線運價斷崖式跌落，一周大跌20.7%，歐洲線已經跌回起漲點；拖累18日出爐最新一期SCFI貨櫃運價指數下跌136.45點至1306.84點，跌幅較前一周擴大到9.4%。

全球貨櫃運價指數跌跌不休，已出現連續22周下滑，而且繼遠東-美西線率先重挫後，歐洲線11月以來步入後塵跌幅加大，本周跌幅擴大達兩成。

業界表示，歐洲能源危機恐讓當地經濟衰退速度加快，近期到歐洲的貨量明顯急降，運價也出現跳水式的走勢。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,172美元，較前一周下跌306美元跌幅達20.7%，下周將面臨千元保衛戰，現在的價格已經跌到2019年的起漲點。

遠東到地中海運價相對有支撐，每TEU達1,967美元，較前一周下跌94美元，跌幅4.5%。

遠東到美西每FEU(40呎櫃)達1,559美元，較前一周下跌73美元，跌幅4.4%；美國線也看到補跌效應，遠東到美東每FEU達3,877美元，較前一周下跌346美元，跌幅8.1%。

第4季是近洋線的傳統旺季，表現還是不能跟去年同期相比，出現漲跌互見走勢，根據市場需求不同，遠東到日本關西每TEU較前一周上漲9美元，至於遠東到日本關東每TEU較前一周下跌10美元。遠東到東南亞每TEU則較前一周下跌19美元；遠東到南韓每TEU較前一周下跌2美元。

台灣航運業者指出，近期運價變化真的很大，市場悲觀氣氛濃烈，不過可以看到遠東到美西線之前領先大跌，最新的運價跌幅已經逐漸收斂，市場不太可能永遠處於供需失衡，會逐漸調整運能供給的情況。

全球各國對於通膨問題都非常重視，包括美國等地區都持續改善中，目前比較嚴重的反而是歐洲能源危機問題，歐洲天然氣供給不順，導致能源成本提高推升電費大漲，許多民眾開始節省開支，歐洲的貨量需求急降，運價也跟著重挫。

目前看起來，第4季進入遠洋線的淡季，市場貨量減少是正常情況，美西線已經回穩，歐洲線跌幅擴大；第4季是近洋線的傳統旺季，在農曆年即將到來，貨量回升仍舊可期。

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