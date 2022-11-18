我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

要復出？王力宏婚變毀形象神隱 網傳將當陸綜嘉賓

遭羅比尼批評 幣安趙長鵬：我們不在乎

編譯簡國帆／綜合外電
幣安（Binance）執行長趙長鵬。（路透）
幣安（Binance）執行長趙長鵬。（路透）

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）執行長趙長鵬被「末日博士」羅比尼形容為「行走的定時炸彈」，對此趙長鵬的回應是，「我們不在乎」，「負能量不會讓人生前進，而且那些人通常一直都很窮」。趙長鵬也批評FTX前執行長班克曼-佛里德（Sam Bankman-Fried）的行為。

CNBC報導，羅比尼形容趙長鵬是「加密幣的七個C」之一，這七個C分別是隱瞞（Concealed）、腐敗（Corrupt）、偷兒（Crooks）、罪犯（Criminals）、騙子（Con men）、 歡宴上暄曄者（Carnival barkers），以及趙長鵬的社群媒體帳號@cz_binance。他還抨擊加密貨幣和一些主要參與者是一個「完全腐敗的生態系」。

趙長鵬的回應很簡單：「我們不在乎」「負能量不會讓人生前進，而且這些人通常一直都很窮」，並暗指羅比尼「非常沒禮貌」，「不瞭解地方習俗」。CNBC透過羅比尼網站尋求評論後，羅比尼並未立即回應。

趙長鵬也揭露幣安原先決定幫助FTX卻又縮手的細節。他說，班克曼-佛里德找上他幫忙，但他們沒有花很多時間，就發現問題嚴重程度超乎想像，而他發現班克曼-佛里特的行為時，感到「非常震撼」，「我很震撼他騙了所有人，我一周前才知道他騙了大家」。

貨幣 社群媒體

上一則

艾司摩爾有史以來在台最大投資案 韓媒眼紅：高南韓4倍

延伸閱讀

FDIC前主席：FTX迷惑老到投資人 與馬多夫龐氏騙局相似

FDIC前主席：FTX迷惑老到投資人 與馬多夫龐氏騙局相似
員工震驚FTX濫用客戶百億資金 工作、薪資都沒了

員工震驚FTX濫用客戶百億資金 工作、薪資都沒了
FTX破產 淡馬錫慘賠2.75億

FTX破產 淡馬錫慘賠2.75億
羅比尼：幣安執行長趙長鵬是「行走的定時炸彈」

羅比尼：幣安執行長趙長鵬是「行走的定時炸彈」

熱門新聞

現年30歲的班克曼-佛瑞德一手草創全球第三大加密貨幣交易所FTX，財務風暴出現後，他的財富一天內就縮水近145億元。(路透)

30歲加密貨幣天才班克曼-佛瑞德 財富1天內蒸發145億

2022-11-11 21:12
Trader Joe's超市停產停銷熱賣商品是不得已決定。（Getty Images）

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

2022-11-14 15:17
蛋雞受禽流感衝擊遠大於肉雞，使得雞蛋價格一飛沖天。（歐新社）

為何雞肉價格下跌 雞蛋卻大漲？

2022-11-13 20:05
美股10日掀起凌厲漲勢。數據卻顯示，當天搶短散戶不僅未共襄盛舉，還淨賣出破紀錄的26.5億美元。美聯社

美股掀凌厲漲勢 搶短散戶反潰逃 賣股規模創高

2022-11-12 16:19
特斯拉執行長馬斯克。路透

聽馬斯克對旗下公司破產示警 為何不必大驚小怪？

2022-11-11 12:39
亞馬遜傳出最快本周開始裁員10,000人。圖為該公司紐約辦公室入口。（歐新社）

亞馬遜史上最大裁員 大約1萬人最快本周丟飯碗

2022-11-14 18:40

超人氣

更多 >
新一波疫情來了？加州確診數暴增

新一波疫情來了？加州確診數暴增
要出大事了？推特告知職員 所有辦公大樓暫時關閉至21日

要出大事了？推特告知職員 所有辦公大樓暫時關閉至21日
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻