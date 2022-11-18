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艾司摩爾有史以來在台最大投資案 韓媒眼紅：高南韓4倍

編譯季晶晶／綜合外電
艾司摩爾執行副總裁兼營運長施奈德16日拜會總統蔡英文。（取材自總統府影片）
艾司摩爾執行副總裁兼營運長施奈德16日拜會總統蔡英文。（取材自總統府影片）

韓媒BusinessKorea報導，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）決定加碼投資台灣，蓋廠和設立研發中心的第一期投資金額據傳高達新台幣300億元（約1.2兆韓元，9.6億美元），是有史以來在台最大投資案，大約是艾司摩爾宣布在南韓投資金額的5倍。

BusinessKorea指出，艾司摩爾執行長溫彼得（Peter Wennink）11月造訪南韓京畿道華城市，宣布該公司2025年前會投資2,400億韓元在東灘設新園區。京幾道政府當時表示，這是艾司摩爾在海外分支的最大投資案。

但艾司摩爾執行副總裁兼營運長施奈德（Frederic Schneider-Maunoury）也宣布加碼投資台灣，而台灣高階官員證實，艾司摩爾在台灣的最大一筆投資將落腳新北市林口工一工業園區，首期投資300億元。

施奈德在拜會總統蔡英文時，盛讚台灣位居全球半導體業領頭羊地位，在全球先進製程當中扮演不可或缺的角色，他也強調，台灣是全球EUV微影設備規模最大的國家，「艾司摩爾會持續加碼投資台灣，支持台灣的顧客群和全球半導體產業」。

投資 南韓 蔡英文

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