高盛更看好中韓股市 估台股明年報酬率只有1%

高盛更加看多中國和南韓股票。（歐新社）

高盛 以慕天輝（Timothy Moe）為首的策略師團隊更加看多中國和南韓股票，台股評級則維持為「減碼」，預估台股未來一年以新台幣計價的報酬率只有1%。高盛也表示，美元仍將維持強勢，投資 人明年多數時間都須在通膨和利率升高之間走鋼索。

高盛預期，MSCI中國指數 和滬深300指數未來12個月將上漲16%，漲幅居亞股之冠，並提高南韓股市的投資評級，從中立調升到加碼，以當地貨幣計價的首爾Kospi指數未來12個月將大漲11%，港股也獲提高到符合大盤比重（market-weight ），未來一年估上漲5%，新加坡股市也看漲10%。

報告指出，隨著中國市場回溫、南韓經濟預料將復甦，在今年東協和印度市場展現強勢後，亞股佼佼者可能會北移。報告說，明年第2季可能是亞股的轉捩點，因為Fed政策轉向、美元攀峰。

高盛也調降印尼股市的投資評級為中立，預估未來一年漲9%，泰國和馬來西亞股市降為減碼，台股維持為減碼，估未來一年報酬率僅1%，以美元計算的總報酬率則為8%。

另一方面，高盛以威爾森（Dominic Wilson）為首的策略師團隊認為，美元「仍有許多支撐」，包括經濟和勞動市場展現韌性，其他央行也苦於跟上聯準會（Fed）的升息腳步，改變的條件還沒到位，「預期從現在起的美元升值之路將起伏不定，也將比今年更低品質」。

高盛也預期，美國將能躲過立即的衰退，預估未來12個月衰退的機率約為35%，但其他地方的衰退疑慮、以及金融穩定風險，正刺激美元走高、強化其避險資產吸引力，「以貿易加權指數為基準」的美元「將再升值約3%」。

高盛也認為，衰退風險加上通膨緩解，有利於固定收益和現金，而中國經濟加速成長將使能源供應的限制再度成為關注焦點，增添先進經濟體政策前景的複雜度。高盛預期，中國「還要好幾個月」才會改變清零防疫政策，「且不太可能在2023年第2季之前發生」，而新興市場的上行空間有限，投資者會更挑剔。

但高盛也說，若「中國的清零政策一如最近的訊號和價格走勢所預示般地提前結束，或者俄烏緊張意外緩和，可能會帶動總體和市場動態發生變化，從而營造出更優利的全球成長和風險資產環境，可能使美元走勢提早轉向」。