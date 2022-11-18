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無畏FTX風暴延燒 比特幣本周漲約3% 表現勝過全球股市

編譯王巧文／綜合外電
無畏FTX破產風暴，比特幣本周來反彈約3%，漲幅超越全球股市，一項追蹤百大加密貨幣行情的指數則揚升約1%。 （路透）
無畏FTX破產風暴，比特幣本周來反彈約3%，漲幅超越全球股市，一項追蹤百大加密貨幣行情的指數則揚升約1%。 （路透）

加密貨幣交易所FTX突然聲請破產，引發幣圈大震盪，但加密幣龍頭比特幣本周行情卻不跌反漲，表現甚至比全球股市更勝一籌。

彭博資訊報導，上周隨著FTX帝國一步步走向破產，比特幣跌跌不休，一周下來暴跌23％，儘管投資人預計還有更多幣圈業者將受拖累，但比特幣本周迄今反彈約3%，漲幅超越全球股市，一項追蹤百大加密貨幣行情的指數則揚升約1%。

FTX造就的混亂局面，連曾負責能源巨頭恩龍（Enron）破產清算的新FTX執行長雷伊三世（John J Ray III）都感到震驚，並把對FTX有重大曝險的貸款平台BlockFi也推向聲請破產邊緣。

另一個交易平台幣安（Binance）將成立一檔產業復甦基金，以減輕FTX事件負面衝擊。

數位資產交易所Independent Reserve交易主管John Toro說，人人都試圖釐清為何加密市場在過去幾天都保有韌性，「但交易對手風險需要幾個月的時間才會在市場上顯現。」

加密幣歷史學者可能主張，這股漲勢還將持續一陣子。不計近期情況，自2018年低谷以來，比特幣至少有六周的周線跌逾20％。而根據彭博彙編的數據，比特幣在這六次崩跌後的一個月中，平均躍漲近9％。

比特幣 破產 貨幣

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