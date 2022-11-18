我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏加大也不玩 跟進耶魯、哈佛退出「美新法學院」排名

股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

法股市市值飆 拚當歐洲龍頭

編譯王巧文／綜合報導

巴黎股市市值正追趕倫敦股市，有望搶走其歐洲最大股票市場的頭銜，反映自英國決定脫歐後，英國作為歐洲最重要金融中心的地位，便一步步被對手蠶食。

彭博資訊報導，在英國2016年脫歐公投之前，英國股市市值較法國股市高出約1.5兆美元。

而根據Refinitiv的最新數據，在巴黎上市的企業市值目前已增至2.83兆美元，逼近英國股市的2.89兆美元。這是英國在全球金融市場中地位下滑的另一項跡象。

英國金融時報（FT）報導，智庫New Financial創辦人賴特指出，倫敦和巴黎股市的市值差距，比曾有或該有的落差小得多，「這是英股表現欠佳、待上市和首次公開發行股票（IPO）市場疲軟，加上英鎊表現差勁的結果。

而英國脫歐是引發這三種情況的重大因素」。

巴黎股市日益坐大的事實，已經動搖英國決策者鼓吹脫歐可助重建國際地位的論調。不只巴黎，法蘭克福和阿姆斯特丹等歐洲其他大城市，都正一點一滴瓜分英國在金融市場的影響力。

自從英國脫歐以來，倫敦傳統上與其他歐洲金融樞紐的差距，不斷消失中。

在2021年首個交易日，逾60億歐元的交易額，從倫敦金融城轉移到歐洲各國的交易所，使阿姆斯特丹聲稱取代倫敦，榮登歐洲最活躍股市。

英國 脫歐 股票

上一則

英加稅、減支出 補財政破洞

下一則

中國持有美債 探12年低點 連5月低於1兆美元

延伸閱讀

世足賽／球場內禁止政治性標語 彩虹旗有望順利進場

世足賽／球場內禁止政治性標語 彩虹旗有望順利進場
美元受Fed官員鷹派發言提振 英鎊貶值

美元受Fed官員鷹派發言提振 英鎊貶值
英情報首長警告中國滲透 與俄國伊朗同列重大威脅

英情報首長警告中國滲透 與俄國伊朗同列重大威脅
英國宣布對能源業者加稅 緩和通膨危機財政壓力

英國宣布對能源業者加稅 緩和通膨危機財政壓力

熱門新聞

現年30歲的班克曼-佛瑞德一手草創全球第三大加密貨幣交易所FTX，財務風暴出現後，他的財富一天內就縮水近145億元。(路透)

30歲加密貨幣天才班克曼-佛瑞德 財富1天內蒸發145億

2022-11-11 21:12
Trader Joe's超市停產停銷熱賣商品是不得已決定。（Getty Images）

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

2022-11-14 15:17
蛋雞受禽流感衝擊遠大於肉雞，使得雞蛋價格一飛沖天。（歐新社）

為何雞肉價格下跌 雞蛋卻大漲？

2022-11-13 20:05
馬斯克警告，推持有可能破產。圖為推特紐約辦公室前台接待區。（美聯社）

馬斯克警告推特有可能破產 更多高階主管離職

2022-11-10 19:17
美股10日掀起凌厲漲勢。數據卻顯示，當天搶短散戶不僅未共襄盛舉，還淨賣出破紀錄的26.5億美元。美聯社

美股掀凌厲漲勢 搶短散戶反潰逃 賣股規模創高

2022-11-12 16:19
特斯拉執行長馬斯克。路透

聽馬斯克對旗下公司破產示警 為何不必大驚小怪？

2022-11-11 12:39

超人氣

更多 >
想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡
60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重
裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代

裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代